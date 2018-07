Infartante. Gaviria se lució tras ser lanzado por su compañero Maxi Richeze. Fue la segunda victoria para el colombiano del Quick Step.

El ciclista argentino Maximiliano Richeze fue la pieza fundamental donde el colombiano Fernando Gaviria edificó su segundo triunfo en el Tour de Francia. El ciclista colombiano del Quick Step conquistó la cuarta etapa de la prueba gala que ayer finalizó en la localidad de Sarzeau después de 195 kilómetros de recorrido.



Gaviria, quien no pudo completar la pasada edición de la Vuelta Internacional de San Juan, ganó así su segundo triunfo en esta su primera edición en el Tour tras un emocionante sprint frente a Peter Sagan (Bora Hansgrohe) y André Greipel (Lotto Soudal), en tanto que el belga Van Avermaet del ProTeam BMC Racing sigue como líder de la general.



La jornada del martes tuvo un nuevo susto final en forma de caída. No hay día tranquilo en la ronda gala, como suele ser habitual. En esta ocasión, el damnificado fue Ilnur Zakarin. La escapada formada por Guillaume Van Keirsbulck (Wanty), Jérôme Cousin (Direct Energie), Dimitri Claeys y Anthony Perez (Cofidis) fue lo único relevante del día. Llegaron a tener más de siete minutos con un pelotón que se lo tomó con tanta calma que terminó inundado por una nube de nervios en el final. QuickStep, BMC y Lotto fueron los que más trabajaron para sellar una caza que se produjo justo antes del último kilómetro. Allí se vio en acción al bonaerense quien llevó a Gaviria a rueda, mientras Sagan no se le despegaba. El colombiano coronó el estupendo trabajo del argentino con la victoria. Hoy se correrá la etapa que unirá Lorient y Quimper, con 204 kilómetros.