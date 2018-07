A cinco días del inicio de la "Grand Boucle", la ASO (organizadora) solicitó al SKY que no lo inscriba. El ciclista apeló al comité olímpico francés.

Apoyándose en el artículo 28.1 del reglamento particular del Tour de Francia, la ASO (Amaury Sport Organisation) solicitó el equipo inglés SKY que no inscriba a su ciclista Chris Froome, vigente defensor del título en la carrera y campeón también en otras tres ocasiones, porque aduce que la situación que atraviesa, que se está resolviendo por la vía judicial con la Federación Ciclista Internacional, sobre una posible sanción por haber dado positivo en un control antidopaje por sus elevadas tasas de salbutamol durante La Vuelta a España de 2017; puede dañar la imagen o reputación de la prueba francesa.



Hoy, la cámara arbitral francesa estudiará el caso antes de emitir una contestación sobre el recurso presentado por el Sky. Michelle Froome, esposa y representante, está convencida que correrá. La estadística en esta ocasión también juega a su favor, puesto que el Tour, salvo en la no invitación al Astana, nunca llegó a completar su opción de derecho a veto.



En 1999 se declaró "indeseables" a los ciclistas Virenque y Manolo Saiz y el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) los dejó participar. Y en 2009 la Corte Arbitral del Comité Olímpico Francés (CNOS) falló a favor de Tom Boonen a quien no querían dejar correr por un positivo por cocaína.