Sereno. El capitán Biasotti remarcó la unión del plantel para afrontar lo que se viene.

Pasó la serie contra San Martín de Mendoza y si bien aún está inconclusa la clasificación a la serie final por el Ascenso 2 contra Independiente de Chivilcoy, el plantel de Peñarol volvió al trabajo apuntando ya a esa primera final que aún no tiene fecha. Fue lunes de trabajos regenerativos y con la totalidad del grupo, el técnico Cristian Bove empezó ya a diagramar los dos partidos más trascendentes de este semestre en Chimbas.



El capitán Carlos Biasotti eligió la mesura para analizar lo que pasó pero prefirió sobre todo apuntar a lo que se viene: "Fue un momento complicado pero lo que se pueda decir ya no sirve. Pasó y no fue bueno para nadie. Ahora, estamos enfocados completamente a esa ilusión de todos que es pelear el ascenso. Será muy difícil pero el sacrificio de este plantel merece ser considerado. Nosotros estamos abocados al fútbol y nada más. No sabemos cuándo se irá a jugar pero podría pasarse una semana y eso nos ayudaría. Venimos en una seguidilla importante pero el nivel físico del grupo es sensacional. Resta que lleguen los partidos que tanto queremos. Yo ya viví ascensos con San Martín de Monte Comán y con Atlético Unión y es algo sensacional. Pueda ser que con Peñarol lo consigamos".



En la agenda de trabajo de Peñarol, lo más inmediato será ponerse al día con el Oficial de la Liga Sanjuanina ya que se postergó su partido, mientras esperan la definición del choque con los mendocinos para ver cuándo se jugaría la primera final por el Ascenso 2 contra el conjunto de Chivilcoy que no jugó este fin de semana.