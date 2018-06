Gran momento. Maxi Meza aprovecha cada entrenamiento en Barcelona para mostrar sus condiciones y para que Sampaoli lo siga teniendo en el posible equipo ideal. Además, Lionel Messi ya destacó que es un jugador interesante.

El mediocampista del seleccionado argentino Maximiliano Meza aseguró ayer en diálogo con Télam que trabaja "cada día para ser un jugador más completo", lo que refrenda en cada práctica cuando observa a Lionel Messi, lo escucha, sigue sus indicaciones y las del DT Jorge Sampaoli, sin chistar.



"Ser polifuncional me dio posibilidades de estar en el Mundial y trato de adaptarme, jugar en diferentes posiciones, porque hoy en fútbol eso es fundamental y por eso creo que tengo la posibilidad de ser titular", subrayó en la entrevista en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona, el búnker de la argentina donde Sampaoli hace los últimos ajustes antes de partir a Rusia y encarar la recta final de la preparación.



El jugador de Independiente, de 22 años, es tímido pero sorprende su claridad a la hora de expresar conceptos futbolísticos. Tampoco hay dudas de que en la cancha es atrevido, lo demostró en el Wanda Metropolitana de Madrid, en su debut con al camiseta albiceleste en la apabullante derrota de Argentina por 6 a 1 frente a España, donde se destacó ante los ojos de Lionel Messi, que miró el partido desde la tribuna.



"Me sorprendió. Jugó muy bien contra España, fue el mejor. Sobre todo en el primer tiempo. Pidió la pelota, se hizo cargo", dijo Messi sobre Maxi y, a partir de ahí, por mérito propio, y con el aval del capitán, el mediocampista se encuentra viviendo el sueño de estar a las puertas de debutar en su primer Mundial.



"Cuando Messi dio esa nota, mi familia lo estaba viendo, y se pusieron muy contentos, me contaron y yo también estaba feliz. Se notó que en la gira había hecho un buen trabajo, yo sólo traté de hacer las cosas de la mejor manera, para mi, y pensando en el equipo, que es lo más importante", remarcó Meza.



"Yo a Messi lo observo muchísimo, es el mejor jugador e intento aprender de él. Tenerlo en el equipo nos transmite mucha tranquilidad. Él está confiando, cree en el grupo, y eso hace que los demás estemos cómodos a su lado", contó el mediocampista, al que Sampaoli parece estar dando un papel clave en el equipo por su polivalencia.

>> ENTRENAMIENTO

Bajo la lluvia y con 2 cambios

El seleccionado de fútbol de la Argentina sigue adelante con la puesta a punto en Barcelona, y ayer el plantel conducido por Jorge Sampaoli entrenó bajo la lluvia que recibió a los jugadores al inicio de la práctica, con la novedad del regreso de Cristian Pavón, quien hizo trabajos diferenciados mientras se repone de un cuadro de faringitis, a la vez que el entrenador puso entre los titulares a Mascherano e Higuaín.



El DT probó ayer como titulares a Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Meza; Messi, Higuaín y Di María. El cambio supuso la salida de Lucas Biglia y de Sergio Agüero, dos jugadores que no están en un estado físico óptimo a raíz de las lesiones que sufrieron el mes pasado.