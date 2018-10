Resultados. San Juan RC ascendió en 2017 y este año se ubicó en el podio del Top 8. Dos grandes campañas que tienen más tiempo aún de trabajo.

Lejos de la soberbia mendocina, la que atrasa algunos años y que considera que Los Tordos, Marista y Liceo son demasiado grandes para jugar en la región, dos equipos sanjuaninos demostraron que apostar a las bases, trabajar planificadamente y convencerse de poder estar en lo alto da frutos. Acaba de finalizar el Torneo Cuyano con el San Juan RC en la tercera posición del Top 8 y la UNSJ con el ascenso a la máxima divisional. Y por primera vez en siete años, en 2019 habrá dos equipos sanjuaninos en el Top 8.



Es más, el torneo del año próximo también tendrá dos equipos de Alto Valle (la unión de rugby de Río Negro y Neuquén), pues se mantiene Marabunta y ascendió Neuquén RC, por ende, el histórico dominio mendocino se rinde al menos en 2019 frente a cuatro equipos de otras uniones de rugby; tras el descenso de Banco y Peumayén, ambos de la vecina provincia.



"Será un torneo duro para los mendocinos porque no están acostumbrados a viajar. Los de San Juan y Alto Valle ya estamos acostumbrados. Yo no coincido con la visión mendocina de que el Top 8 es malo porque aparecen clubes de otras provincias, por el contrario, los clubes mendocinos bajaron su nivel porque descuidaron sus bases", apuntó Gabriel Fillizola, entrenador del San Juan RC.



El conjunto de Santa Lucía no cambiará su plan de trabajo, por el contrario, lo intensificará. Ya planificaron la post temporada hasta fin de año, a la vez que en enero empezará la pretemporada y los amistosos.



"En Mendoza, que maneja el rugby de la región, deberían tomar nota de esto y dejar de pensar en los 2 ó 3 equipos que están un escalón por encima. Tanto los clubes de San Juan como de Alto Valle hemos crecido en estructura, en las bases, en nivel y es el momento ideal de repensar el campeonato, en lograr una verdadera integración. San Juan y Alto Valle demostraron que están en condiciones de ganarle a cualquier equipo", expresó Ricardo López, integrante del staff técnico de Universidad.





Trabajo. Universidad lleva mucho tiempo moldeando su plantel superior, con mucho esfuerzo y tratando de no renunciar a su estilo de juego.

Efectividad

56 Por ciento de efectividad tuvo el San Juan en Top 8. Jugó 16 partidos en total, de los cuales ganó 9.

Contundente

15 Partidos ganó Universidad, entre fase de grupo y play off de Copa Plata y Reválida, para un total de 18 encuentros.