En vez de la Copa del Mundo lo único que le podemos pedir a Messi es que traiga de Rusia alfajores (para mí de dulce de leche, por favor) y, de paso, me tiene las pelotas por el piso el gordo que afana con 'Traeme la coooopa, Messi, traeme la cooo...".



Bien, volvamos a lo nuestro. No me vengan con que erró el penal porque estaba con la cola entre las patas por el video que se filtró (con el Kun, su socio adentro y fuera de la cancha) y enojó a su mujer. ¿Estás con problemas? Pegale un fierrazo y meté con pelota y todo al arquero islandés, o dásela a un compañero que no tenga problemas maritales y la emboque en el rectángulo blanco



"Está triste", dicen. Triste está el jubilado que le llegó 2.000 pesos de luz, 1.500 de gas y gana la mínima. Triste está el hincha de Desamparados que vive descendiendo o el de San Martín que no conoce lo que es llenar la cancha. Dejá de mariconeadas, rompela contra Croacia, ponete al hombro el equipo y venite de Rusia con lo que queremos todos, la Copa.