El piloto de motos francés Pierre Cherpin, de 52 años, murió en las últimas horas cuando era trasladado en avión sanitario desde Yeda a Francia. La noticia fue confirmada por la propia organización del Rally Dakar.

“Durante su traslado en avión medicalizado, Pierre Cherpin murió a consecuencia de las heridas que sufrió en su caída durante la séptima etapa. La caravana del Dakar traslada sus condolencias a su familia, parientes y amigos”, anunció el Dakar. Cherpin estaba en coma inducido desde la séptima etapa tras sufrir un traumatismo en la cabeza, del que fue operado.

El accidente se produjo alrededor de las 13 del pasado 10 de enero en el kilómetro 178 de la jornada –primera parte de la etapa maratón– que unía entre Ha’il y Sakaka. Fue socorrido por otros pilotos antes de ser trasladado a un hospital de Sakaka (Arabia Saudita) en el helicóptero sanitario de la organización.

El parte médico inicial informó de un traumatismo craneal grave con pérdida de conciencia. Fue operado de urgencia por neurocirujanos y desde ese día permaneció en coma inducido. Su estado era estable y por eso había decidido llevarlo en avión sanitario desde Sakaka hasta el hospital de Yeda en Arabia Saudita. Desde allí, era llevado rumbo a un centro médico de Lille en Francia.

Cherpin era un piloto no profesional que estaba protagonizando su cuarta presentación en el Dakar luego de hacer su estreno en 2009 cuando la competencia debutó en Sudamérica. Por entonces, estuvo en la categoría de los “Malle-moto”. En 2012 volvió a anotarse en esa misma divisional. En ambas ocasiones no logró terminar la prueba.

Durate el 2015 decidió probar de nuevo pero una falla en el motor lo obligo a abandonar. Este 2021 era su cuarta presentación en el certamen más exigente de mundo. Estaba ubicado en la 77ª colocación de esta categoría “Original by Motul” (sin asistencia) al finalizar la 6ª etapa. El empresario de 52 años, amante de la vela, era un aficionado a este deporte: “Soy un amateur, no vengo a ganar sino a descubrir paisajes que nunca podría tener la oportunidad de ver si no fuera por esto. Todo es emocionante: correr con una moto de carrera, vivir tu pasión y aprender a conocerte a ti mismo”.

Desde 1979 hasta el presente, esta competencia registró la muerte de 72 personas a raíz de este certamen entre los involucrados directamente, hasta espectadores o periodistas. El año pasado dos pilotos murieron luego de cinco años sin accidentes fatales. El portugués Paulo Gonçalves murió en el lugar tras sufrir un duro accidente a bordo de su moto. Días más tarde se conoció que el holandés Edwin Straver también había perdido la vida luego de permanecer internado durante una semana.