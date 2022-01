El allense Nicolás Traico (SEP-San Juan) se impuso ayer en el circuito Homenaje al Ciclista, que organizó el Huracán Cicles Club y tuvo como galardonado a Oscar Villalobo. El pedalista de 29 años, que está disputando su segunda temporada en la primera escuadra continental que tuvo San Juan, logró su segunda victoria dentro del ciclismo rutero sanjuanino. El año pasado había ganado la Vuelta del Este.

El triunfo de Traico puede resumirse a lo ocurrido en el ingreso y giro al autódromo San Juan-Villicum, donde culminó la prueba que se largó, y tuvo gran parte de su desarrollo, en 25 de Mayo, y luego puso proa hasta la pista albardonera, pasando por San Martín y Angaco.

Se anduvo rápido y las fugas se fueron sucediendo en los primeros tres de los cuatro giros en calles veinticinqueñas, hasta que Leandro Velardez (Shania Competición) se escapó y anduvo solo casi la mitad del recorrido. Lo neutralizaron en Angaco, cuando los hombres del SEP, con Juan Pablo Dotti y Leonardo Cobarrubia tirando del pelotón.

Fue Dotti el que zamarreó el avispero en plena calle Aguilera y cinco hombres pisaron la Ruta 40 con medio minuto de ventaja. Al bolivarense lo acompañaban Mauro Domínguez y Juan Melivillo (M. Pocito), Enzo Luján (Gremios X Deporte) y Agustín Videla (M. Rawson).

Fueron los "piqueteros" quienes asumieron la responsabilidad de la persecución y neutralizaron al quinteto de punta, antes de ingresar al autódromo.

Se semblantearon cuando pasaban frente a boxes, y al pisar la pista Traico aceleró y sacó una veintena de metros. Solo Rubén Ramos (MPO) y Leonardo Rodríguez (Chimbas Te Quiero) siguieron su rueda. En la recta opuesta el pelotón apretó, Emiliano Contreras alcanzó y pasó al trío de cabeza, pero se quedó sin "nafta" en el medio kilómetro final donde Traico venció en un mano a mano feroz a Ramos, y le dio al SEP la victoria que venían buscando y se les negaba.

MOMENTOS DE LA CARRERA

Tomando algo fresco

El pelotón gira en una de la arterias veinticinqueñas, y entre el grupo de aficionados un muchacho tenía un melón, con vaya a saber qué bebida, pero seguramente fresca. Uno de los hombres de Chimbas Te Quiero lo mira mientras toma la curva, con un dejo de curiosidad y sana envidia.

El llanero solitario

Leandro Velárdez, que se desvinculó del SEP y corrió para el Shania, encabeza el cuarteto que inició una fuga. Lo acompañan Ramos, Lesman y Páez. Luego, el "Colo" se despegó y anduvo en soledad muchos kilómetros. Llegó a tener más de un minuto con respecto al pelotón perseguidor.

Los dos ganadores

Oscar Villalobo, el ciclista homenajeado en esta oportunidad, saludó y felicitó personalmente a Traico. El "Hijo del Viento", acompañado por toda su familia, disfrutó de la carrera. "Fue muy linda, y Nicolás la ganó muy bien. Todo, hasta el clima, porque no hizo tanto calor, ayudó", afirmó el zondino.

"Fue dura pero linda"

Muy sereno, Nicolás Traico (foto) analizó su triunfo en el circuito Homenaje al Ciclista. El corredor rionegrino explicó que si bien él había definido la carrera "todo el equipo" trabajó para conseguirla. "Estoy muy contento porque pudimos ganar. Veníamos peleando todos los fines de semana, pero no se nos daba. Por fortuna pude conseguirlo y cerrar una gran tarea de todo el equipo", comentó.

Sobre la definición, dijo: "Cuando pude atacar lo hice, y después, cuando veníamos los tres con ventaja, sabía que tenía que ser muy frío. Nos pasó Contreras, lo fue a buscar Ramos, me pegué a su rueda y cuando lo alcanzó y vi el hueco me mandé. Me sentía bien y me tenía mucha fe. Fue una carrera dura, pero muy linda".