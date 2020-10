"Yo lo admiro mucho. Lo quiero mucho por el ser que es. Pero lo que siempre valoro es que cuando yo no era nadie en el mundo de la dirección técnica del fútbol, él, que ya era un consagrado, me abrió las puertas de su corazón. Eso lo hace sólo alguien único como él". Los elogios son de Pep Guardiola a Marcelo Bielsa, para muchos, dos de los entrenadores más influyentes de los últimos años. El catalán se refiere al encuentro entre ambos (el único cara a cara hasta estos días) en el campo del suegro del Loco, lugar en el mundo donde el rosarino se refugia cuando no dirige. Fue el 10 de octubre del 2006 y tuvo una extensión acorde al nivel obsesivo y cultural de ambos: ¡¡¡11 horas!!! Con un solo testigo privilegiado: el director de cine y amigo personal de Guardiola, David Trueba, quien durante el cónclave llegó a hacer de "defensor" cuando ambos discutían de táctica en la zona baja del campo de juego.

Ahí nació una relación de admiración sincera que hoy tendrá de correlato seguramente en un abrazo. Es que desde las 13 horas (ESPN 2) por la cuarta fecha de la Premier League, el Leeds recibirá al Manchester City.

Aquella vez en Máximo Paz, una localidad santafesina a 78 kilómetros de Rosario, se juntaron por la naciente profesión de técnico del español. Pese a ello, las primeras horas de la charla fueron de... cine. Luego sí llegó el paso al fútbol, tema central en la vida de los técnicos, de hoy 65 años (el argentino) y 49 años (el español). Fue ahí cuando Pep le preguntó a Bielsa por qué seguía en este ambiente muchas veces hostil. "Porque necesito esa sangre", fue una de las respuestas que el multicampeón con el Barcelona de Messi reconoció lo marcaron a fuego.

El cónclave resultó tan rico en conceptos y vivencias que Pep debió utilizar dos libretas con sus anotaciones. No era para menos ya que en la misma se habló de todo: táctica, técnica, sistemas, el éxito, el fracaso y la relación con el periodismo. "Mis equipos han ganado más títulos que los de Bielsa, es cierto. Pero algo que yo tengo muy claro es que en conocimientos y en estilo de dirección técnica, yo sé mucho menos que él", reconoció el DT actual de los Ciudadanos. La ambición (a veces desmedida) de atacar los une. El factor obsesivo a la hora de ejercer la profesión es otro punto que los conecta. El legado que dejan en sus futbolistas también resulta un ítem que marca la manera de conducir los planteles. En el 2012, se toparon en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Bilbao. Fue 3-0 con baile de los azulgranas. "Tras el partido le envíe a Guardiola un informe extenso de cosas de su equipo. Él se sorprendió y me dijo "vos sabés más cosas de mi plantel que yo". Por eso te admiro tanto", reveló el Loco hace unos años y agregó con sabiduría: "Igual, no me sirvieron para nada: nos comimos tres".