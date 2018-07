Después de seis meses de inactividad, el piloto sanjuanino Gabriel Abarca volvió a correr el pasado fin de semana en el Campeonato Argentino de Rally y no pudo tener mejor regreso. Es que subió al podio en la categoría Junior, al finalizar tercero en el Rally del Poncho, en Catamarca, válido por la quinta fecha del certamen. A su vez, Sebastián Landa ratificó su gran momento en la RC5 y quedó cuarto, mientras que Gastón Pastén quedó séptimo y sigue siendo top 3 en el campeonato de la divisional.

El vencedor de la clasificación general fue Federico Villagra, quien sumó su octavo "Poncho" al quedarse con la prueba en la Maxi Rally. El Coyote" estuvo implacable pues prácticamente desde el inicio lideró la competencia.

Abarca (Ford Ka-foto) había sufrido a principios de año una seria lesión que lo obligó a mantenerse al margen de la actividad. Catamarca marcó su regreso al Argentino (ya había incursionado recientemente en el Rally Cross) y pudo subirse al tercer escalón del podio, al quedar a 1m32s del ganador, Mariano Preto. "Estuve mucho tiempo parado y volver de esta manera, peleando la categoría y con tiempos de punta me pone muy feliz. El Argentino es muy competitivo y pensé que me iba a costar más estar en la definición. Fueron seis meses difíciles, en los que tuve mucho apoyo para poder estar de nuevo haciendo lo que me gusta", expresó Abarca.

Por otro lado, Sebastián Landa (Ford Ka) mantuvo la regularidad durante la exigente prueba catamarqueña y logró el cuarto puesto en la divisional menor, la RC5, para marchar en la séptima posición del campeonato, con 86 puntos. A su vez, Gastón Pastén (Ford Ka) se ubicó 7mo y se mantiene en la tercera colocación del certamen, con 126 unidades y a 60 del líder, Adrián Sánchez.