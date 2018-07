Remontada. Leonel Pietkiewicz ya metió el derechazo para el 2-1 transitorio de Desamparados sobre Unión. Fue un golpe letal en el partido para el equipo de Omar López Abaca. El Víbora busca un título local luego de casi tres décadas.

Bochorno capítulo enésimo, con un plus nada pequeño: hace siete meses en el mismo estadio, salvo que en aquella ocasión por el Federal A y ayer por el Torneo de Invierno doméstico, pasó algo casi idéntico. Un Desamparados-Unión se vio envuelto en una suspensión transitoria por incidentes, de como ocurrió el domingo media hora. ¿Dónde? En la misma tribuna, la Este, donde en diciembre pasado se cruzaron ambas hinchadas. Ayer no llegó a mayores como aquella vez cuando hubo peleas cuerpo a cuerpo entre los barras, pero sí generó que el árbitro, Sebastián Fernández, a instancias de la decisión que tenía tomada el jefe policial del operativo, el comisario Pedro Rodríguez, no quería continuar la semifinal que apenas tenía ocho minutos de vida. Hubo un cónclave entre ambos, más el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto Platero, y luego de esto, más la versión de un llamado telefónico desde un sector muy alto del poder provincial que avaló continuar con el encuentro, se determinó seguir. Un auténtico cambalache, acorde a estos tiempos...



En el juego en sí, Desamparados es finalista porque pegó cuando debía y desnudó a Unión en sus carencias, tanto futbolísticas como anímicas, ya que nunca se repuso una vez que el Víbora dio vuelta el resultado con el 2-1 cerrando el híper extenso primer tiempo que duró ¡83 minutos en total!



Lo arrancó ganando el Azul con el penal cambiado por gol por su arquero, Jonathan Criado, en 44" y cuando recién se reanudaba la acción tras los disturbios. Unión, que fue el mejor de la fase regular, parecía tener todo a su favor, pero fue solamente eso, una percepción. El Puyutano apoyado en la experiencia de sus futbolistas no se desesperó y en dos llegadas lo dio vuelta: a los 61" Arce de cabeza lo igualó y a los 74" Pietkiewicz desniveló con un derechazo. Fue un golpe para los dirigidos por López Abaca que nunca terminaron de asimilar. Más aún cuando a los 6" del complemento el eterno Prieto metió el frentazo a un córner para el 3-1. La sensación que el partido se terminó fue clara y luego se ratificó con la nula reacción de los de Rawson. Un detalle especial fue que su técnico hizo sólo un cambio para intentar torcer la historia y lo realizó cuando iban 34" del complemento. Adentro de la cancha, la historia estaba liquidada.

Desborde. La Policía se acerca al grupo de hinchas de Sportivo en la cabecera Norte y detiene a uno. Fue el caos que duró más de media hora y que casi hace suspender la semifinal.



Es más, Sportivo estuvo mucho más cerca del cuarto: un derechazo de Fondacaro reventó el travesaño a los 38" y casi sobre el cierre Narváez también casi aumenta.



Ahora para Desamparados se viene la gran final. El momento de ir por ese sueño llamado título local, algo que no saborea desde hace nada menos que 27 años.

La definición

A confirmar

Entre mañana y pasado se determinará cuándo y a qué hora se disputa la final del torneo de Invierno, teniendo en cuenta que el domingo a las 16 sería el momento elegido por ambos clubes.



La mala noticia



No todo resultó felicidad en el domingo para Desamparados ya que su capitán, Carlos Rojas, sufrió una lesión compleja: rotura del tendón de Aquiles. En el complemento y sin tener contacto con un rival, cayó al suelo ante el dolor por este problema físico. Rojas debió superar hace un tiempo la rotura de ligamentos de ambas rodillas.



La otra final



En la previa de Desamparados-Unión, se disputó la segunda semifinal del certamen de Cuarta División. Ahí el que sacó su boleto fue Atenas que superó por penales 4-3 justamente al puyutano, luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Así y previa a la final de Primera, se verán las caras el Mirasol pocitano contra Peñarol.