El Campeonato Argentino de ciclismo de ruta se vio manchado el domingo pasado. Un cierre bochornoso que terminó con insultos para el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina Fernando Lanzone y la insólita determinación de premiar a dos campeones, le bajó el telón de la peor manera a la cita más esperada por el ciclismo nacional en el año. DIARIO DE CUYO habló con Lanzone quien se desligó de la determinación de premiar a dos monarcas.

El mandamás del ciclismo mendocino expresó que se encontraba presentando el informe para elevar a la Federación Argentina de Ciclismo en Pista y Ruta (FACPyR). "La decisión de que hayan dos campeones no tuvimos nada que ver nosotros como Asociación. Mendoza paga un canon para ser sede organizativa pero la FACPyR es la que decide", expresó Lanzone desligándose de la decisión de premiar a Sergio Fredes (La Plata) y Alejandro Durán (Mendocina). "El cuerpo de comisarios fue quien tomó la decisión, deberías consultarle a ellos", manifestó el presidente de la ACM.

Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina (ACM)

Los problemas ocurrieron el domingo en la tarde en el Parque mendocino. Los 200 kilómetros que debía completar el numeroso pelotón se vio envuelto en un final bochornoso. El sanjuanino Leonardo Cobarrubia, que corrió para Mendoza, Sergio Fredes de La Plata y Juan Pablo Dotti de Acinproba, hicieron todo el desgaste de la competencia y estuvieron fugados en los casi 200 kilómetros. ¿Qué pasó? Al llegar a la capital mendocina tras un largo recorrido que incluyó el viaje hasta Potrerillos pasando por Luján, las calles del centro mendocino no ofrecían seguridad para el pelotón. Sin cortes de calles y con el fluido tránsito en el Parque, que provocaron preocupación con los ciclistas esquivando los automoviles, los comisarios tomaron la decisión de finalizar la carrera en un lugar -al parecer- sin dar aviso al pelotón que venía achicando distancias con los fugados.

Tal fue la confusión con el cambio de recorrido, que dos pelotones se toparon casi de frente y con dos ciclistas celebrando ser campeones. A los minutos, Alejandro Durán, quien sí hizo el recorrido como estaba previsto llegó y festejó. La medida causó un fuerte malestar en ciclistas y dirigentes que cargaron con fuertes insultos principalmente contra Lanzone y el Cuerpo de Comisarios encabezado por Luis Gómez. Lo cierto es que después de muchas discusiones se decidió premiar a dos campeones: Fredes y Durán. La medalla de plata fue para Juan Pablo Dotti y el bronce para Leonardo Cobarrubia.

Lanzone se defendió de la acusación expuesta por la FACPyR donde acusaron a la ACM por fallar en el operativo de seguridad: "Nosotros teníamos todos los permisos, pedimos a Transporte para que los colectivos no pasen. Los municipios colaboraron, la Capital tenía como 40 colaboradores apostados, la Municipalidad de Las Heras también tenía apostados autos de la guardia urbana", expresó Lanzone. Consultado sobre qué falló en los calles, Lanzone respondió: "No sabría qué decirte. Es difícil ver la carrera porque a la gente le cuesta entender que no tiene que pasar cuando viene la carrera. Estuve en San Juan y eso también pasa en algunas carreras", manifestó.

Sobre los insultos que recibió por parte de ciclistas y dirigentes que apuntaron contra él por el bochornoso final, Lanzone comentó: "Es muy ingrato ser dirigente. Quizás actuaron así por la bronca que tenían, habría que sentarse en frío y hablar", comentó.

ATENCIÓN: !!! Escandaloso final del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta en Mendoza!!! Este domingo culminaron los Campeonatos Argentinos de Ruta con el tráfico abierto, confusión de recorrido y con dos ganadores en un final insólito "Sin desgracia de milagro"������ pic.twitter.com/hO3NkXcSSS — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) March 28, 2023

Con dos campeones argentinos, el malestar en el pelotón nacional se hizo sentir con fuertes descargos de los ciclistas. Juan Pablo Dotti publicó en sus redes: "Esto es bochornoso, nunca llamaron al podio, impresentables, desastre total, quien se hace cargo de todo este final?. Como dos camisetas de campeón? Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue", comentó.

Laureano Rosas, quien corrió para San Juan, también hizo un fuerte descargo: "Día histórico en el campeonato nacional en Mendoza! Bochornoso todo lo sucedido! Doy gracias de terminar parte de la carrera (porque no pudimos terminar lo planificado) con salud. Porque la verdad un dia para el olvido", expresó.

¿Habrá dos campeones? ¿Existe la chance dar nulo el Campeonato y volver a realizarlo? Nadie lo sabe. Después del informe que presentará la Asociación Ciclista Mendocina será la FACPyR quien tome una decisión, aunque claro cualquier determinación que se tome no logrará borrar la mancha que quedará para la historia en el ciclismo nacional.