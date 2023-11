Una verdadera polémica se desató el miércoles por la tarde apenas conocidos los arbitrajes para la penúltima fecha del Regional Amateur. Uno de los encuentros de la Zona 11, precisamente el que disputarán Colón Junior y Sportivo Desamparados iba a ser arbitrado en un primer momento por Jesús Allegue, pero tras un reclamo de ambas instituciones se cambió y este jueves el Consejo Federal designó un nuevo árbitro: será Gabriel González el encargado de impartir justicia.

Allegue, quien había salido designado el miércoles, viene de dirigir la fecha pasada a Colón en su visita a Sportivo Rivadavia en La Bebida. Según establece el reglamento un árbitro no puede dirigir al mismo equipo en fechas consecutivas, el Consejo aceptó el error y este jueves designó a Gabriel González, quien fue también el juez que arbitró el encuentro entre ambos clubes hace unas semanas en Puyuta. En esa oportunidad, González tuvo una destacable labor, sin polémicas, en el encuentro que terminó igualado sin goles.

La foto que causó malestar en Desamparados: Nicolás Naveda, primer juez de línea en el choque de este domingo ante Colón, vistiendo la camiseta del Merengue.

En tanto que lo que no varió el Consejo fue la designación de otro juez de línea, esto teniendo en cuenta que Sportivo presentó un reclamo solicitando que Nicolás Naveda no los dirigiera, esto a raíz de que Desamparados se vio perjudicado con el arbitraje impartido de Naveda en el encuentro ante Del Bono que terminó con varias polémicas, el club víbora incluso adjuntó en su reclamo una fotografía de Naveda vistiendo la camiseta de Colón. Desde la institución merengue también habían manifestado su malestar con Nicolás Naveda, aduciendo que el juez siempre los perjudica con fallos sin justificación. Lo cierto es que desde el Consejo no hicieron lugar al reclamo y será él quien acompañe a Gabriel González como primer juez de línea, en tanto que Guillermo Vega será el segundo asistente.