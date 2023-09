El piloto Fernando García, de la categoría Fuerza Libre, se quedó finalmente con la clasificación general de la quinta fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo Estilo Rally, que se disputó en Zonda. Esto porque ACAT, en conjunto con la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, resolvió dar por concluida la carrera que se había suspendido el domingo por razones de seguridad, debido al viento Zonda.

ACAT emitió un comunicado anunciando que no será reprogramada la segunda etapa (PE y P4) y que hoy a las 21,30 realizará la entrega de premios en la sede de la Fesad. García se impuso con 14m15s37, seguido por Nelson Balmaceda (4x4), con 14m23s78 y Gabriel Abarca (D Plus), con 15m18s97. A su vez, los mejores de cada categoría fueron. UTV: Gonzalo Reyes. 4x4: 1) Nelson Balmaceda, 2) Francisco Sánchez. Fuerza Libre: 1) Fernando García, 2) Hermes García. Jeep Libre: 1) José Humberto Castro, 2) Amin Hid. G: 1) Alberto Bianchi, 2) Carlos Flores. E: 1) Marcelo Garrido, 2) Mauricio González. D Plus: 1) Gabriel Abarca, 2) Gerardo Más. RC5: 1) Alberto Gaya, 2) Franco Sánchez. RC5 Light: 1) Juan Montivero, 2) Juan Sánchez. D Especial: 1) Elio Salomón, 2) Luis Esquivel. C Plus: 1) Javier Segura, 2) Cristian Moreno. C: 1) Tadeo González, 2) Fabián Morales. D: 1 Leandro Arnau, 2) Germán Moya. B 1000: 1) Miguel Díaz, 2) Mauricio Gabarre. A Libre: 1) Fabricio Oro, 2) Cristian Castro.