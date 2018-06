Luego de la segunda y dolorosa caída ante Gales, el Head Coach de Los Pumas renunció a su cargo y dejo de ser el entrenador. Tras 19 derrotas, el tucumano consensuó su salida con el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez.

Daniel Hourcade confirmó en conferencia de prensa su alejamiento del seleccionado argentino de rugby luego del choque del próximo sábado ante Escocia que oficiará como cierre de la Ventana Internacional de Junio.

Los Pumas cayeron dos veces consecutivas ante Gales tanto en San Juan la última semana como en Santa Fe, este sábado, y este raíd de derrotas propició la decisión del tucumano.

"Creo que el equipo no mostró respuestas. La responsabilidad es absolutamente mía, la asumo...absolutamente. El mensaje ya no llega y creemos claramente que esto es un ciclo cumplido. Lo hablamos antes con la dirigencia. Acordamos que esta ventana era determinante. Hicimos todo lo poisible y no hay respuestas del equipo. La responsabilidad es absolutamente mía", dijo junto al Presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez. "Agradezco el esfuerzo que hicieron en todo momento y tratamos...no se pudo", contó el ahora ex entrenador.

"Estamos dando un paso adelante y generaremos los cambios que tenemos que generar. Nosotros tomamos la decisión de no modificar la regla de convocar jugadores que militen en Europa (...). Empezamos a analizar posibilidades a futuro para tener siempre un plan por delante. He estado analizando algunas opciones tanto en Argentina como fuera, así que una vez que finalice esto evaluaremos todas las alternativas que hemos estado analizando y tomaremos una decisión final. No quiero dar nombres por una cuestión de respeto y porque no hay nada cerrado", dijo el Presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez.

Hourcade comenzó su ciclo al frente de Los Pumas en la Ventana Internacional de Noviembre de 2013. Tomó las riendas de un equipo dividido y los llevó a alcanzar el cuarto puesto del Mundial 2015 disputado en Inglaterra. Luego del Mundial el equipo evidenció un bajón notable que lo llevó a estar en el 10° lugar del ranking.