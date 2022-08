Boca no tiene paz. La fuerte pelea a puños entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, durante el entretiempo del duelo con Racing en el Cilindro, encendió las alarmas en el Consejo de Fútbol. Y, tras la intensa reunión que encabezó el propio Juan Román Riquelme, el club decidió sancionar a ambos futbolistas.

Zambrano y Benedetto, castigados en Boca: cuál es la sanción

El Pipa reconoció su error y le pidió disculpas al defensor, que terminó con el rostro visiblemente lastimado. El zaguero peruano las aceptó y aseguró que no puede volver a ocurrir algo similar. Más adelante, el vicepresidente e ídolo del club dejó en claro su bronca por el episodio y ya sabe el castigo para los futbolistas.

Más allá del gesto de ambos, el Consejo de Fútbol los suspenderá por dos partidos en la Liga Profesional. De esta manera, se perderán el choque con Rosario Central en La Bombonera del miércoles y tampoco estarán en el duelo con Defensa y Justicia del próximo domingo en Florencio Varela.

Por la tarde, la institución publicó un comunicado oficial para dar a conocer más detalles de la sanción, que será solo deportiva. No habrá multa económica y tanto Benedetto como Zambrano estarán fuera de las canchas durante un par de fechas.

El comunicado de Boca: la sanción a Benedetto y Zambrano

El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos.

Qué les dijo Riquelme a los jugadores de Boca

Román dio el cierre al encuentro y dejó frases explosivas para con los futbolistas. Es que al vicepresidente e ídolo Xeneize no le gustó nada lo que pasó y se los dejó bien en claro: En llamas, Román se plantó y, haciendo hincapié en el cruce entre el peruano y el propio Pipa, sostuvo que "le faltaron el respeto al hincha" y que "cruzaron la línea, están buscando que los insulten".

Pero eso no fue todo, Riquelme fue más allá y les dijo que "esto no es boxeo" y que "los domingos tienen que tener hermandad". Después de esta charla caliente, no se descarta que la dirigencia tome medidas disciplinarias con Zambrano y Benedetto.