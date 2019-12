Desde que ganaron las elecciones, los nuevos dirigentes de Boca han mantenido el hermetismo en cuanto a las decisiones que van a tomar. Más que nada en cuanto al futuro entrenador y los jugadores que conformarán el plantel de Primera. También resta definir qué cargo o función van a cumplir los exjugadores que se sumaron a Román Riquelme para acompañarlo en su nueva función de vicepresidente segundo, como son los caso de Sebastián Battaglia, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. "No se sabe qué van a hacer. Van a estar con Román pero, ¿haciendo qué?", disparó Cristian Traverso en Radio La Red. Y se explayó sobre el tema: "Bueno, a ver, de todos los que hablaron, después de las elecciones no los escuché más. Salvo a Ameal, al resto no los escuché más. De todos los exjugadores que nombraste ninguno fue a la cancha a escuchar lo que quiere el hincha, pongo las manos en el fuego que fue así. Los mensajes hoy tienen que ser más claros que antes. Se quejaban que antes el mensaje no era claro, bueno ahora tiene que ser diferente. Hay muchas cosas que no son claras, hay mucha improvisación. Llegaron al club y ahora van a ver qué va a hacer cada uno. Eso es lo que veo".