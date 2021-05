Trece de los quince futbolistas de River Plate contagiados de coronavirus antes del superclásico ante Boca Juniors superaron hoy los controles médicos realizados por el club y esperan el resultado negativo del test PCR al que se someterán en las próximas horas para volver a jugar este martes ante Fluminense de Brasil, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser son los podrían estar disponibles en caso de recibir el alta epidemiológica.



En tanto, el defensor chileno Paulo Díaz deberá realizarse nuevos estudios cardiológicos y el arquero Enrique Bologna presentó un principio de neuomonía, por lo que ambos quedaron descartados.



Por otro lado, el delantero Agustín Fontana volvió a las prácticas esta mañana en el predio de Ezeiza luego de dar negativo tras ser aislado de manera preventiva por la presencia de síntomas de cansancio y decaimiento.



De este modo, Fontana se entrenó con normalidad junto a los 9 jugadores disponibles que tiene Marcelo Gallardo hoy a la espera de recuperar entre mañana y el mismo martes algunos de los 15 contagiados que se conocieron antes del superclásico.



Además de Fontana, se entrenaron, Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez. Julián Alvarez, Tomás Lecanda, Felipe Peña y Jorge Carrascal, al tiempo que lo hicieron con tareas especiales Javier Pinola y Enzo Pérez.



El defensor Pinola ya tiene alta médica por la fractura en el codo que sufrió el 28 de febrero pasado y de ser necesario podría ser parte del equipo el martes que viene ante Fluminense en el cierre del grupo de la Copa Libertadores.



Mientras que Enzo Pérez aguarda la evolución de sus compañeros contagiados ya que tiene una distensión muscular en el isquiotibial derecho y si no recuperan los arqueros infectados debería volver a ponerse el buzo 24 tal como sucedió frente a Independiente Santa Fe.



En relación al resto de los jugadores mencionados y aún permanecen aislados, mañana será un día clave para saber si podrán contar con ellos pues van a ser testeados tras los 10 días que pide la Conmebol para el alta epidemiológica.



Asimismo los que ya no podrán jugar son los que dieron positivo el viernes, José Pardela y Fabricio Angileri y también se despidieron de la temporada Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Flabian Londoño y Lucas Beltrán, positivos el lunes pasado.



El equipo de Gallardo finaliza el grupo de la Copa ante el conjunto de Río de Janeiro y necesita una igualdad para poder salir primero, en tanto que si pierde dependerá que Junior no le gane a Independiente Santa Fe para poder ingresar como segundo.



Por último, tras el triunfo histórico del último miércoles ante el equipo de Bogotá por 2-1 River tiene una plaza asegurada para jugar las fases finales de la Copa Sudamericana que al igual que la Libertadores seguirá en julio después de la Copa América.