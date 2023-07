Almagro, de la Primera Nacional, goleó esta tarde por 4 a 1 a Excursionistas, de la Primera C, en un encuentro válido por los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol y enfrentará a Boca Juniors en la siguiente fase del certamen.



Los goles del "Tricolor" fueron anotados por Elías Alderete y el sanjuanino Enzo "Chimba" Fernández, a los 28 y 37 minutos, ambos en la primera etapa, mientras que en el complemento volvió a convertir Fernández a los 16 y 47; para los "Villeros" descontó Juan Villagra, a los 39 de la parte final, en un encuentro que se jugó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón.



Excursionistas comenzó el partido de mayor a menor, sin un gran nivel en cuanto a la generación de juego fue el equipo que impuso condiciones en un principio, pero no lo pudo sostener con el transcurrir de los minutos.



El conjunto del partido bonaerense de Tres de Febrero de a poco se acomodó en el campo, empezó a manejar la pelota con criterio en la zona media, lo cuál le hizo pararse en campo rival.



Así, el equipo conducido por el entrenador Fernando Ruíz fue efectivo en la primera jugada clara que tuvo a favor y pudo abrir el marcador con el tanto del delantero Elías Alderete.



El gol le dio mayor confianza y tranquilidad a Almagro que pudo aumentar la diferencia a los 37 minutos, con el tanto de Enzo Fernández para así tener mayor volumen de juego y justificar la diferencia hasta el final de la primera etapa.



En el inicio del segundo tiempo Excursionistas salió con otra mentalidad y con mayor presencia ofensiva, obligado por el resultado adverso, lo cuál por momentos le dio mayor espacio a Almagro para salir de contragolpe y generara un trámite de ida y vuelta.



A los 16 minutos, el mediocampista de Almagro Andrés Ayala recuperó una pelota en su campo en pleno ataque de Excursionistas, habilitó con un pase largo a Enzo Fernández que encaró al arquero y definió al lado del palo derecho para volver a anotar y decretar la goleada.



Los tres goles de diferencia le permitieron a Almagro manejar el trámite del encuentro parado firme en su campo ante un Excursionistas que, de cara al final, dejó una mejor imagen y creció en la generación de juego ofensivo para poder descontar a los 39 minutos, aunque no le alcanzó.



Sobre el final del partido Almagro volvió a ser efectivo y aprovechó un contraataque para que Enzo Fernández anotara su tercer tanto personal, el cuarto de su equipo y lograr el pasaje a los octavos de final del torneo.







=Síntesis=







Excursionistas: Nahuel Cajal; Rodrigo Figueroa, Ignacio Maizarez, Andrés Siena, Santiago Monzón; Kavin Barrionuevo, Gian Zoratti, Lucas Portillo; Matias Fernández, Leonel Barrios, Ian Puleio. DT: Juan Carlos Kopriva.



Almagro: Cristian Aracena; Leonardo Ferreyra, Franco Sivetti, Luca Falabella y Maximiliano Rogoski; Andrés Ayala, Francisco Solé, Agustín Maidana y Alan Schönfeld; Enzo Fernández y Elías Alderete. DT: Fernando Ruíz.







Goles en el primer tiempo: 28m. Elías Alderete (A) y 37m. Enzo Fernández (A).



Goles en el segundo tiempo: 16m. y 47m. Enzo Fernández (A), y 39m. Juan Villagra (E).







Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar Elías Torancio por Leonel Barrios (E), Marcelo Vega por Andrés Siena (E), Juan Villagra por Lucas Portillo (E), Claudio Galeano por Matías Fernández (E) y David Achucarro por Luca Falabella (A); 11m. Renzo Conechny por Agustín Maidana (A), Gastón Blanc por Francisco Solé (A); y 19m. Juan Ramirez por Alan Schönfeld (A).



Amonestados: FRanco Sivetti (A), Matias Fernández (E), Santiago Monzón (E), Luca Falabella (A) y Leonardo Ferreyra (A).







Árbitro: Pablo Dóvalo.



Estadio: Nuevo Francsico Urbano (Deportivo Morón).