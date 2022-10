Se viene el Regional Amateur y en la Zona 6 aparecen equipos con historia dentro del mapa del interior sanjuanino y de cara al debut del domingo 16, en la Zona 6 de la Región Cuyo, las realidades de los tres integrantes de este grupo son más que disímiles. Atlético Peñaflor, el multicampeón de la Liga Caucetera, Atlético Independencia, el decano caucetero, y el Atlético Yrigoyen de Santa Lucía, vigente monarca en su liga, son el trío que promete una competencia atrapante para lograr la clasificación el 19 de noviembre.

Atlético Peñaflor se pone el traje de candidato desde el mismo comienzo. Con una estructura que tiene como cabeza del equipo a Ariel Antonio Agüero, el Canario viene de ser campeón del primer torneo del año en la Liga Caucetera y se viene preparando desde hace rato para el Regional. Sus números hablan por sí solos ya que en los últimos 11 del fútbol caucetero, Peñaflor logró 10 campeonatos. Una supremacía que los pone por encima de todos al menos desde el comienzo de este Regional. Con la base que tiene el Canario, una estructura más que sólida, ahora se sumarán seis refuerzos que llegan desde la cantera del Atlético San Martín.

El otro equipo que será parte de la Zona 6 es el actual campeón de la Liga de Santa Lucía, el Atlético Yrigoyen. El conjunto que dirige Jonathan Molina se viene preparando desde hace rato para afrontar el Regional, con un plan de trabajo que se intensificó desde las dos últimas semanas para llegar afinados al debut. En el actual torneo, Yrigoyen está tercero en las posiciones y apunta a pelear la clasificación en esta zona. La base del equipo es toda con elementos del club y la chance de sumar refuerzos no está contemplada por la dirigencia que encabeza Carlos Montes.

Peñaflor jugó el Regional pasado. Yrigoyen también. Atlético Independencia lo jugó en 2016

El tercero en este grupo es el Atlético Independencia de Caucete. El actual subcampeón de la Liga Caucetera no pasa el mejor momento porque la incertidumbre maneja sus días. Daniel Pelaitay es su entrenador pero en la preparación del equipo no todo es bueno. Es que el compromiso que asumieron al confirmar su presencia en el Regional Amateur, iba de la mano del cumplimiento de todas las ayudas financieras que iban a sostener su participación. No ha sucedido esto y la presidente, Bibiana Sánchez, sabe que no pueden renunciar pero entiende que no pueden jugarlo sin el respaldo económico: 'Es muy triste esto. Desde la Secretaria de Deportes de la provincia nos dijeron que nos iban a dar un subsidio inicial de $200.000 y para enfrentar el campeonato Regional, otro de $800.000 pero hasta acá no hay novedad de nada. Es lamentable porque tenemos muchas ganas de jugarlo pero sin apoyo no podemos. Esperamos respuestas'.