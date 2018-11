Preparados. Osvaldo Martínez, Juan Cruz Martínez y Darío Ferrandiz serán los representantes sanjuaninos en el ISDE 2018.

Después de San Juan en el 2014, lo mejor del enduro mundial se hará presente nuevamente en Sudamérica. Viña del Mar, Chile, será la ciudad anfitriona International Six Days of Enduro, considerado los juegos olímpicos de la disciplina. Y allí, codéandose con competidores de todo el planeta, habrá tres sanjuaninos: Juan Cruz Martínez, Osvaldo Martínez y Darío Ferrándiz.



El ISDE 2018 se llevará a cabo del 12 al 18 de noviembre y Argentina presentará seleccionados en las categorías Trophy, Junior, Damas y dos Clubs Teams. Juan Cruz Martínez será el representante sanjuanino en la categoría Clubs Teams junto a enduristas de otras provincias como Juan Ignacio Salgado e Icaro Liverti, tras un arduo trabajo de entrenamiento para afrontar este Sixs Days 2018.



Osvaldo Martínez y Darío Ferrándiz serán los otros dos pilotos de nuestra provincia que integran el terceto que tratará de cumplir con el objetivo de finalizar esta dura competencia.



Martínez (padre) y Ferrándiz forman el Team Casggne Argentina junto al tucumano Leonardo Esquenazi.



No será la primera vez para los enduristas sanjuaninos en el Six Day, de hecho los tres también estuvieron participando en la pasada edición del ISDE.