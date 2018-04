De la casa. Sergio Peralta es uno de los proyectos que se hizo en Trinidad y hoy es clave en su esquema.

Finales son finales y... como dicen no se las juega, se las gana. Así encara este momento de gloria Atlético Trinidad que hoy vivirá uno de sus días más trascendentes en su historia cuando viviste a las 16 a Sporting Victoria de San Luis en el segundo encuentro decisivo de la llave Región Cuyo 1 del Torneo Federal C. El premio no será ascenso directo pero lo pondrá en carrera para el Amateur Federal del 2019, donde ya están todos los equipos sanjuaninos que jugaron el hoy desaparecido Federal B. Pero ganar un torneo, sea el que sea, le infla el pecho al que sea y Trinidad hoy siente eso. Ese enorme orgullo de estar en la puerta de una pagina gloriosa y tratará de concretarlo visitando a Sporting Victoria que en la ida se llevó un empate sin goles del Barrio Atlético, apostando tal vez a su localía en e sta revancha pero considerando que ahora será suya la responsabilidad de salir a buscar el resultado, con los riesgos y la ansiedad que eso implica. En lo futbolístico, el técnico sanjuanino Lito Cuevas pondrá en cancha su equipo ideal con muchos nombres surgidos de la orgullosa cantera del León que estaban soñando con jugar una final así. Nombres como los del Melli Salinas, Sergio Peralta, Nahuel Altamirano, Germán Salla y Carlos Cabañas encarnan ese sentimiento.