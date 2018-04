Iguales. Trinidad y Victoria de San Luis no se sacaron ventajas en la final de la Zona Cuyo. Empataron 0-0 en el partido de ida jugado en el Barrio Atlético.

Lo ideal hubiese sido que lograra la victoria pero no pudo. Tuvo sus chances y las desaprovechó. Igual, no todo está perdido para Trinidad, que ayer en su cancha empató 0-0 ante Sporting Victoria de San Luis. Porque el próximo fin de semana jugará en la ciudad puntana ante el mismo rival y seguramente ahí contará con mayores espacios para concretar lo que ayer no pudo.



Como toda final, el partido de ayer jugado en el Barrio Atlético fue intenso, muy disputado y plagado de imprecisiones. Trinidad jugó mejor en el primer tiempo. En ese lapso pudo haber abierto la cuenta pero el buen trabajo de la defensa rival lo impidió.



Ya en el complemento, el panorama del partido cambió. Es que Victoria se adelantó y el equipo local bajó su intensidad. Los puntanos estuvieron cerca de inaugurar el tablero pero el arquero Aráoz y la mala fortuna (un tiro en el travesaño) lo impidieron.



En la recta final del choque de nuevo insistió el León pero careció de variantes para poder anotar.

Aldosivi de Mar del Plata le ganó de visitante 2-1 a Gimnasia de Jujuy y alcanzó la punta del torneo de la Primera B Nacional. Los goles para la visita fueron obra de Christian Chávez y Antonio Medina, a los 2 y 4 minutos del segundo tiempo. El volante Alejandro Frezzotti, a los 2" del primer tiempo, había puesto en ventaja al conjunto local.