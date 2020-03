No es sencillo el Regional Amateur del Consejo Federal. Es mucho riesgo y poco premio pero Atlético Trinidad asumió ese desafío desde el momento que decidió darle continuidad al proceso de Víctor Cabello como entrenador. Es que su llegada recompuso al equipo en el torneo local y eso le abrió las puertas para encarar el Regional Amateur sabiendo que en la Zona 1 de la Región Cuyo solo eran tres equipos y se conocían demasiado. Pero el premio llegó en el primer paso y es que el León tras derrotar a Atlético Alianza por 2-0 en el cierre de la fecha 5, se ganó una de las plazas y esperará ahora rival que saldrá de Defensores de Boca de Los Berros o Atlético Peñaflor que y clasificaron en la Zona 2 pero deben definir posiciones finales.

Pero para Víctor Cabello, la clasificación no es poca cosa y la revaloriza: "Esto es mérito de mis jugadores que entendieron lo que se estaban jugando. Desde que comenzamos la pretemporada, supieron que el objetivo era ir paso por paso. Sabíamos que sería dura la zona de los sanjuaninos porque nos conocemos todos pero aún después de caer ante Alianza en la primera rueda, supimos que dependía de nosotros siempre. Ahora, se vienen los cruces mano a mano y el margen de error es mínimo. Es un certamen muy competitivo, duro. Pero Trinidad trató de hacer las cosas bien y desde su orden, su mesura y su seriedad consiguió ya un primer objetivo. Tenemos que seguir en la misma senda, con el apoyo de todos desde hinchas y dirigentes. Trinidad es un club ideal para trabajar y no me arrepiento de haber elegido como destino. Queda mucho pero ya dimos un primer paso y eso nos debe potenciar para afrontar lo que se viene. La ilusión que tenemos no se quita con nada y vamos a tratar de mejorar lo que debemos mejorar para avanzar en ese sueño tan lindo".