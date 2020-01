No son tiempos fáciles para nadie. En cada actividad, la dura encrucijada económica que atraviesa a todos, influye. Pero los desafíos son para los que se animan y en el Atlético Trinidad, la apuesta a la ilusión tomo forma a partir de la buena campaña en el Oficial local, abriendo la chance de ir por el ascenso dentro de un torneo difícil, complejo, que solo recompensa con 4 lugares en el Federal A a los más de 350 equipos que desde este fin de semana se meterán en el Torneo Regional Federal Amateur. Y claro, el León sanjuanino se decidió. Manteniendo la base, con la continuidad de Víctor Hugo Cabello como entrenador y la llegada de una docena de refuerzos, está ya casi listo para debutar este viernes como local en la Zona 1 de la Región Cuyo. Un grupo de tres equipos de San Juan de los que dos avanzarán a la otra etapa: un modelo sencillo y difícil a la vez.

A los nombres importantes como los de Victorio Martiní, la dirigencia hizo el esfuerzo y le sumó los de Facundo González, Lucas Sueza, Federico Gómez, Sergio Vila, Carlos Cabañas, Martín Guajardo, Oscar Barrios, Santiago Ceballos y los arqueros Lucas Roa y Federico García. Un plantel casi completo para terminar de armar un equipo con pretensiones. El presupuesto no está alejado de la realidad y con eso apuestan a estar en el paso a paso para buscar el ascenso.

"No es un torneo fácil. Nosotros vamos a arrancar en un triangular con los dos sanjuaninos más. Nos conocemos demasiado todos y sabemos que no hay margen de error. Acá hay que sumar en todas las fechas porque son apenas 4 partidos para avanzar a la siguiente fase. Se hizo una muy buena pretemporada, llegaron buenos refuerzos y la dirigencia se ocupó de que no falte nada en todo este trabajo de preparación. Ahora, hay que jugar. Empezar paso a paso y ver cómo evolucionamos como equipo" sintetizó Cabello a la hora de analizar lo que será Trinidad.

El debut será el viernes y en el Barrio Atlético ya se preparan para una apertura importante con números musicales y un gran acto para abrirle las puertas a esa ilusión que se renueva año a año.



EL DEBUT

Contra Colón

Este viernes, a partir de las 22 y por la Zona 1 de la Región Cuyo, Atlético Trinidad debutará recibiendo a Colón Junior, mientras que Atlético Alianza cumplirá con fecha libre en esta primera jornada del grupo.

ADA presenta su plantel en Albardón

Ya se puso en marcha el Regional Federal Amateur para los siete equipos sanjuaninos que irán en busca del ascenso al Federal A y si bien no arrancaron los partidos, todos los planteles están cerrando detalles para el debut. En esa previa, mañana jueves en la sede de la Liga Albardón-Angaco, la Asociación Deportiva, la ADA, presentará formalmente a su plantel con refuerzos y respaldo a partir de las 20.30.

La Escuela albardonera debutará el domingo en Los Berros, en Sarmiento, donde a partir de las 18 lo recibirá Defensores de Boca Juniors. Un paso más para la ADA que ya había jugado el viejo TDI.

En este mismo grupo, la Zona 2 de la Región Cuyo, que reúne a los equipos del interior sanjuanino, el domingo a partir de las 17.30 en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, Atlético Peñaflor será local de Sportivo Del Carril en el clásico departamental.

>> ENTREVISTA

VÍCTOR CABELLO

"No es nada fácil"

-¿Un ascenso por región es poco en este Regional?

-No es un torneo fácil. Para nadie. Todos los clubes de San Juan sabemos que todos se han armado más que bien y que en el resto del país, lo mismo. El espejo que tenemos más fresco es el de Peñarol y creo que fue muy bueno lo que nos enseñó su ascenso. Tenemos que ir etapa por etapa sin mirar a futuro demasiado.

-¿Qué ofrecerá Trinidad desde lo futbolístico?

-La idea central es el protagonismo en todos lados pero sabiendo muy bien que por el formato de campeonato, hay que sumar siempre donde sea. Ese es el trabajo que hemos inculcado entre nuestros jugadores y creemos que llegaremos de la mejor forma al comienzo del torneo.