Tras una jornada de descanso, hoy volverán a tener actividad los tres equipos sanjuaninos que están participando de la Liga Argentina de Vóleibol, cuya primera fase de la serie regular se está disputando en Paraná, Entre Ríos, bajo el sistema de "burbuja sanitaria".



Los dos líderes UPCN (que antenoche venció a la UVT 3-0) y Obras Sanitarias que comandan la tabla de colocaciones y definirán el titulo en el último partido que jugarán mañana ante sí, tendrán actividad hoy, al igual que la UVT.



Los "trinitenses", debutantes, en la competencia, jugarán a las 11.30 ante Ciudad Voley (Buenos Aires). UPCN se medirá a las 18 con Once Unidos (Mar del Plata) y Obras Sanitarias enfrentará a las 21 al local Paracao.



UPCN y Obras Sanitarias comandan las colocaciones con 11 puntos cada uno. Paracao y Ciudad Voley, tienen 6. UVT y Defensores de Banfield sumaron 3 unidades. Cierra con dos Once Unidos.



Anoche, al cierre de esta edición Ciudad le ganaba 2-1 a Defensores de Banfield y a las 21 iban a jugar Paracao y Once Unidos.