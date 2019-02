Con Atlas Again, el ganador del clásico Domingo Faustino Sarmiento, como punta de lanza, tres caballos sanjuaninos participarán esta tarde del GP Vicente Dupuy, clásico de Grupo III que se disputará en el Hipódromo de La Punta, San Luis.



Al producto del stud La Nona lo acompañarán Timeless Call (Esquina Alta) y None Like Him (Los Sanjua). El trío competirá con otros 13 caballos que intentarán ganar el premio mayor de 1.150.000 pesos.



Las dos últimas ediciones de éste clásico puntano la ganaron dos caballos sanjuaninos del stud La Nona: Galileo"s Town y Laureliano, en los años 2017 y 2018.