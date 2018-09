Horacio Muñoz, propietario del stud La Nona, de Tudcum, que durante 2018 ganó los tres clásicos cuyanos: El Dupuy, de San Luis, con Laureliano (lesionado y alojado en Iglesia para padrillo), el Patrono Santiago, de Mendoza, con Galileos Town y ayer el Sarmiento con Atlas Again, comentó cual es el secreto de éste presente victorioso. "Cuento con el apoyo de toda mi familia y con un cuidador excepcional como Rébora que me aconseja sobre que caballo adquirir", comentó emocionado éste hombre que lleva casi cuatro años dentro del ambiente y va por más. "Nosotros empezamos con cuadreras y a mi me gustan la largas, por eso el 24 iremos con Galileos Town a correr el "Batalla de Tucumán" y el 30 estaremos en el San Jerónimo, de Córdoba, con Atlas Again", afirmó mientras recibía el premio de manos de Alexis Salvatori, presidente de la comisión de carreras (foto).