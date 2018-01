Clave. El argentino festeja uno de los tres goles que hizo ayer. El delantero del City está intratable.

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero marcó los tres goles de Manchester City, su equipo, sobre Newcastle por 3-1, como local, y se consolidó en el liderazgo de la Premier League inglesa de fútbol tras disputar un encuentro correspondiente a la 24ta. fecha.



El ex punta de Independiente anotó sus tres goles, con los que llegó a los 16 en la temporada (el líder es el inglés Harry Kane con 20 anotaciones), a los 34 minutos del primer tiempo, a los 17m. de la segunda parte, de penal, y a los 33m. de dicha etapa. De esta manera, Agüero alcanzó las 203 anotaciones en 200 presentaciones con la camiseta de Manchester City, del que es el máximo goleador histórico.



Además, en el conjunto conducido por el español Josep ""Pep" Guardiola fue titular el defensor Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield), quien completó todo el partido.



Con esta victoria, Manchester City continúa como único líder, con 65 unidades, a 12 de su escolta Manchester United, al tiempo que Newcastle continúa con 23 puntos.



Además, la jornada contó con los siguientes resultados: West Ham (Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini) 1-Bournemouth 1; Brighton And Hove 0-Chelsea (Wilfredo Caballero) 4; Arsenal FC 4-Crystal Palace (Julián Speroni) 1; Burnley 0-Manchester United 1; Everton 1-West Bromwich 1; Leicester City 2-Watford 0; Stoke City 2-Huddersfield 0.



Hoy seguirán con la fecha la fecha Southampton (DT Mauricio Pellegrino)-Tottenham Hotspur (DT Mauricio Pochettino; Erik Lamela y Juan Foyt). Lunes: Swansea City (Federico Fernández)-Liverpool.



El delantero argentino Lucas Alario anotó ayer dos tantos en la goleada del Bayer Leverkusen, su equipo, ante Hoffenheim por 4-1 como visitante, en un encuentro correspondiente a la 19na fecha de la Bundesliga de Alemania. El ex River Plate y Colón de Santa Fe convirtió su primer doblete en el conjunto alemán, a los 25 minutos del segundo tiempo y a los 45m. de la misma etapa, y de esta manera suma cinco goles en la temporada. Alario volvió a ser titular en el equipo dirigido por el alemán Heiko Herrlich, algo que no sucedía desde el 17 de diciembre contra Hannover 96.



Por otro lado, Stuttgart, con los argentinos Emiliano Insúa (ex Boca Juniors) y Santiago Ascacíbar (ex Estudiantes de La Plata), cayó con Mainz 05, que tuvo a Pablo De Blasis (ex Gimnasia y Esgrima de La Plata) en el banco de suplentes, por 3-2, de visitante.