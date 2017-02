Hay triunfos y triunfos. El de anoche de Obras UDAP, en el “Cantoni”, es uno de esos que no se olvidan fácilmente. Es que el equipo sanjuanino le dio una lección de efectividad y practicidad al encumbrado Lomas (que el jueves le había ganado, también en el Cantoni, a UPCN) y lo dejó boquiabierto, metiéndole un 3-1 que seguramente a los bonaerenses le cayó como una piedra pesada.

La victoria, por muchas cosas, resultó trascendental.



Por un lado, Lomas, que de haber ganado sería el único líder, no sólo se quedó en el amague sino que ahora UPCN lo puede pasar en el último weekend porque tiene un partido menos y así perderá el segundo escalón ante el Gremial.



Y por el lado de Obras la victoria (que se suma a la que consiguió en Bolívar de manera notable) lo agranda antes que empiecen los play off. ¿Figuras? El equipo sanjuanino todo. Se las bancó siempre y destruyó el orden defensivo rival. Triunfazo.



En los otros resultados, Ciudad derrotó 3-0, como local, a Puerto San Martín, con parciales 25/22, 25/20 y 25/19. Otro que logró un triunfo concluyente (3-0) fue Morón, que en su casa le ganó a Alianza JM con parciales 26/24, 25/22 y 25/21.



Y Gigantes del Sur sufrió hasta el final pero venció, de visitante, en el tie break (3-2) a Untref con parciales 25/21, 22/25, 25/22, 20/25 y 10/15.