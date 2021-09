Los All Blacks derrotaron 39-0 a Los Pumas por la tercera fecha del Rugby Championship. Los hombres de negro impusieron un juego implacable que implicó un desgate físico impresionante y que, sobre todo en la segunda mitad, se hizo notar con la catarata de tries. Por otro lado, Nicolás Sánchez se convirtió en el jugador con más caps en Argentina (90) y Gonzalo García hizo su debut y se bautizó como el Puma número 875.

Desde el inicio, Los Pumas pusieron en marcha una sólida defensa tras los ataques de los All Blacks. Los argentinos lograban tomar lugar en el territorio maorí, sin penales, pero no llegaban a generar una jugada que le significara puntos a favor. Mientras el tiempo pasaba, Nueva Zelanda se iba potenciando mental y físicamente. A los neozelandeses les costó quebrar la defensa de los albicelestes, pero en el CBUS Super Stadium se olía la posibilidad de try y así fue. Rieko Ioane se tiró para la primera conquista, luego de la incertidumbre por un knock-on que terminó siendo una mano de Bautista Delguy.

Los hombres de negro asfixiaron en casi su totalidad del primer tiempo a Los Pumas. Cada penal generado por los argentinos, TJ Perenara estaba presente jugando rápido para intentar dejar sin respuesta al conjunto dirigido por Mario Ledesma que era una muralla. A pesar de ello, luego de tanta sofocación y desgaste físico, Sevu Reece cantó una nueva conquista a minutos del final. Como si fuese poco, Dalton Papali'i dejó a los kiwis con tres tries para irse al descanso por 22-0.

En la etapa complementaria, el físico del equipo argentino se fue vaciando con el pasar de los segundos. Luke Jacobson fue el responsable de las últimas dos conquistas del conjunto que capitaneó Brodie Retallick. La posesión de la pelota siempre fue para los All Blacks. El trabajo de los argentinos fue resistir hasta la que sonara la chicharra.

Luego, los penales comenzaron a llover de a poco. Todo fue un plan perfecto a largo plazo que se trabajó desde el minuto cero para los neozelandeses y los resultados llegaron en la segunda mitad. Los argentinos metieron 199 tackles y los locales conectaron 88. La destreza física fue la clave de este encuentro. El equipo de Ledesma logró una defensa muy destacable, pero Nueva Zelanda les prohibió la entrada a su territorio en casi todo los 80 minutos. Ian Foster pensó un partido perfecto, lo propuso y lo planteó en cancha para dejar con un 39-0 que no tiene como responsable a los argentinos. De esta manera, se verán nuevamente las caras el próximo sábado 18 de septiembre por la cuarta fecha del certamen.

Fuente: ESPN