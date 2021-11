Ayer se disputó la sexta etapa de la 78va edición de la Vuelta al Valle en Allen. El parcial, disputado en Cutral Co tras 130 kilómetros, tuvo como ganador al ciclista chaqueño Daniel Juárez (JC Competición ByM). De esta manera, la General no tuvo cambios: Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) continúa siendo lider junto al pocitano Nicolás Tivani (JC Competición ByM) y tercero se ubica Maximiliano Navarrete (Team Cutral Co).

La etapa tuvo varias fugas, movimientos interesantes en la punta, mucho trabajo de todos y una definición, en sprint, que se dio con una fuga en el tramo final. El ciclista de Las Breñas, Daniel Juárez ganó en 2h44m13s fue escoltado por Higinio Lucero (La Canasta de Luana) y Pablo Brun (Ciudad de Pehuajó).

Hoy desde las 14 y con una exigencia de 110 kilómetros se desarrollará la séptima etapa.