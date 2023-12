Este sábado comenzó la penúltima fecha de la Primera Fase del Regional Federal Amateur y hubo dos adelantos decisivos para todos en las Zonas 7 y 8 en la pelea por el primer puesto.

En el Polideportivo de Albardón, San Miguel goleó por 4-1 a Villa Don Arturo y se mantuvo como líder del grupo 7, en tanto que por la Zona 8, Sol de Mayo igualó 2-2 con Divisadero en un duelo de equipos con pocas chances de avanzar.

Este domingo, en Rodeo y por la "Zona 6", que en esta fecha tendrá libre al puntero Los Andes de Tudcum, será escenario del cruce ya eliminado San Martín y Árbol Verde de Jáchal, que necesita ganar para aspirar a llegar a la última fecha con la opción de ganarle a Los Andes para clasificar.

En la Zona 7 se verán las caras Defensores de Boca y Peñaflor (17), mientras que por la 8 Del Carril recibirá al puntero Sportivo 25 de Mayo a las 17:30.

La "Zona 9" arde y es que los cuatro equipos están separados por apenas dos puntos y por ende todos pueden clasificarse. El domingo a las 17.30, la cartelera más que atractiva es: Colón vs. Desamparados y San Lorenzo vs. Rivadavia. El Merengue, en un momento dulce del año, irá por una victoria que lo ponga casi en la siguiente instancia ante un Desamparados que viene de golear y apostará todo a ganar de visitante para seguir ilusionado. En Ullum, San Lorenzo tras dos caídas seguidas, necesita levantarse y recuperar su memoria ante un Rivadavia que aún no ganó, pero tampoco perdió y está expectante.

A su vez, por la "Zona 10", Alianza, el único clasificado de los sanjuaninos, será local de Trinidad, y en Villa Krause, Unión será anfitrión de la Villa Obrera eliminado. Por la "Zona 11", que tiene libre el fin de semana el otro eliminado Marquesado, por lo que se juegan todo los líderes; Del Bono recibiendo a Juventud Zondina, en la Esquina Colorada.