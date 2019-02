Un partido más quería el DT pero los dirigentes no lo dejaron seguir.

El fantasma del descenso sobrevuela en el cielo de los equipos que están complicados con el promedio. Tanto así es que Pedro Troglio dejó de ser el responsable técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. El técnico quería dirigir un partido más, pero tras reunirse con los dirigentes de la entidad tuvo que presentar su dimisión. Podría decirse que lo obligaron a culminar con el vínculo. Lo echaron. Troglio ya había avisado después de la derrota con Defensa y Justicia (0-1) antenoche que iba a analizar la situación y luego vería los pasos a seguir.



Sin embargo, nadie se imaginó que el día después, en tan poco tiempo, se iba a conocer el desenlace entre el club y uno de los técnicos preferidos por la hinchada "tripera".



Con la salida del conductor del Lobo, ya son 18 los directores técnicos que dejaron su cargo en la Superliga 2018/2019, en la que todavía no se ha completado la décimo novena fecha.



El técnico anterior que debió dimitir por no encontrar el rumbo con su equipo fue Gastón Coyette, que se fue de San Martín de Tucumán luego del empate sin goles ante Belgrano de Córdoba en esta misma fecha.



Coyette, que inicio el certamen dirigiendo a San Martín y como no logró resultados positivos culminaron su relación en la sexta fecha. Luego del "enroque" que hubo entre los clubes homónimos (Rubén Forestello), Coyette recaló en el club tucumano.