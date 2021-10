Es quien se roba todas las miradas en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Es Tropak Razgatlioglu, el turco que a bordo de su Yamaha buscará hoy conseguir una victoria que le permita comenzar a acariciar el título.

Ayer, en la zona de paddock del circuito y mientras caminaba desde su box hasta su motorhome para tomar un descanso después de su gran actuación en la doble sesión de entrenamientos, se encontró con un grupo de fanáticos que le pedían selfies y autógrafos. "Es Tropak, es Tropak", gritaba un grupo de rafaelinos mientras corrían para tener su foto, el piloto accedió sin ningún problema y con una gran sonrisa, dando una muestra de carisma.

"Pienso en ganar carreras, no en el campeonato. Tengo a todos cerca".

El turco lidera con 24 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, si concluye el fin de semana con más de 62 puntos, se consagrará a falta de una fecha. A pesar de eso, ayer el líder se mostró tranquilo e insistió que su principal objetivo es ganar carreras y afirmó no estar pensando en su situación en el campeonato. "Veo que todo el mundo está cerca, Scott (Reading) y Johnny (Rea) también", expresó.

Razgatlioglu y Rea han protagonizado numerosas batallas en la pista esta temporada, pero en Portimao su rivalidad alcanzó otro nivel cuando ambos contactaron en varias ocasiones en la primera carrera, lo que llevó a Rea a criticar el estilo agresivo de Razgatlioglu. Ayer, el líder se desentendió de esas críticas e insistió en que nunca moderará su estilo: "Esto son las carreras, a veces nos tocamos. Él me ha tocado, como en Navarra, y me dijo, "lo siento", pero yo le digo, "no hay problema" porque esto son las carreras. Estoy entrenando siempre así. Si veo que viene Johnny, abro gas y puede que no me pase. Nunca dejo de ser así, porque a veces necesitas respeto en la pista". expresó.