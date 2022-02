Luego de un mercado de pases furioso en el que incorporó siete futbolistas, River, actual campeón doméstico, comenzó la Copa Liga Profesional con el pie izquierdo: cayó 1-0 ante Unión en Santa Fe con un polémico penal. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo desde el arranque solamente a dos de las incorporaciones: Elías Gómez y Juan Fernando Quintero, además de la vuelta de Nicolás De La Cruz.

Los primeros 45 minutos fueron muy intensos, sobre todo para Unión, que gastó muchas energías para presionar con mucha agresividad. Fue de menos a más y hasta tuvo tres chances claras para abrir el partido -incluso debajo del arco- de la mano de Jonathan Álvez y Mauro Luna Diale, dos de los más desequilibrantes en Santa Fe. El Millonario, en tanto, apenas tuvo dos situaciones de riesgo: el tempranero remate de Nicolás De la Cruz que tapó Sebastián Moyano y que luego la pelota impactó en el travesaño y el peligroso zurdazo de Julián Álvarez que el arquero contrarrestó con sus piernas. Eso sin contar el supuesto offside del mediocampista uruguayo que terminó en gol. La falta de reacción hizo que Gallardo moviera las piezas y mandara a la cancha a Braian Romero y a Esequiel Barco, otro de los debutantes, por Quintero, de poca trascendencia, y Santiago Simón, respectivamente. Aunque el quiebre del partido se produjo a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Néstor Pitana cobró un polémico penal de Franco Armani contra Juan Nardoni que Luna Diale cambió por gol. Incluso, el arquero de la Banda vio la tarjeta amarilla y tras el partido le intentó seguir protestando al juez, aunque sus compañeros lo frenaron a tiempo. Sin dudas que River sintió el golpe y después de ir abajo en el marcador casi no le llegó al Tatengue. Y lo que es peor aún: ni siquiera pudo conectar cuatro o cinco pases seguidos. El Tatengue tuvo su muralla en Emanuel Brítez y sacó todo lo que le tiraron al área.

El capitán de River, Enzo Pérez, afirmó tras el partido que "la realidad es que no jugamos bien y no pudimos sentirnos cómodos en ningún momento. Ellos apostaron a su juego y nosotros no estuvimos finos".

Punto final

Con el 1-0 en Santa Fe, Unión logró ganarle a River nuevamente de local tras 32 años. Es que la última vez fue el 10 de diciembre de 1982 y por el mismo resultado que ayer. En tanto, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino un invicto de visitante de diez encuentros ya que su última caída en esa condición fue ante Godoy Cruz 2-1 en agosto pasado.

Regreso y alarma



No estaba en los planes de casi nadie. Casi, porque sí aparecía en la carpeta de Marcelo Gallardo: Juan Fernando Quintero (foto) regresó oficialmente a River ayer contra Unión. Y llamó la atención que el colombiano fuera desde el arranque cuando parecía que Paradela iba a ser titular como en los últimos amistosos. Con la 10 otra vez en la espalda, el zurdo se ubicó por la derecha haciendo que Santiago Simón se cerrara un poco más de lo habitual y en el primer tiempo no pudo engranar demasiado más allá de alguno de sus pases marca registrada o sus cambios de frente a Elías Gómez. De la Cruz, hacia el final del primer tiempo, le sacó del buche una pelota que parecía quedarle justa para rematar al arco, algo que no pudo hacer. La mala noticia fue que en el entretiempo salió (lo reemplazó Esequiel Barco) y se lo vio en el banco de los suplentes con hielo en la rodilla izquierda, la misma por la que estuvo 10 días de baja después del amistoso contra Honduras jugando para su selección.

Por otro lado, Huracán superó de local 1-0 a Lanús con el tanto de Matías Coccaro. En la visita fue expulsado Kevin Lomónaco.