En la cornisa. San Martín quedó por ahora fuera del descenso, pero hoy podría caer si Belgrano le gana a Tigre.

El último capítulo para San Martín en este año lo tuvo con otra caída. En esta ocasión, visitando al puntero de la Superliga, Racing, por 1-0 en un resultado demasiado corto por la diferencia que se dio entre ambos en Avellaneda. El Verdinegro por ahora está afuera del descenso, aunque debe esperar que hoy no gane Belgrano su partido ante Tigre.



Resultó un milagro que la primera etapa terminara con Racing apenas arriba por un gol en el marcador. Es que el puntero de la Superliga le generó al Verdinegro no menos de siete opciones netas para anotar. La falta de puntería en la mayoría de ellas, derivaron en que no pudiera abrir el marcador el local. San Martín resultó demasiado tibio y esperó refugiado en los últimos metros de su campo. La apertura del marcador llegó recién a los 34" por una pésima salida de Luis Ardente. El arquero se quedó a mitad de camino y eso lo aprovechó Lisandro López para anotar.



En el complemento, el trámite del partido cambió bastante. Ya no hubo un dominio arrollador de Racing y San Martín fue capaz de igualarlo en un par de ocasiones. La más clara se dio a los 35" cuando tras un centro de Palacios Alvarenga, Francisco Mattia no fue capaz de empujarla al arco, ya con Javier García vencido.



El resto



Aldosivi (Galeano y Amor) le ganó 2-1 a Argentinos (Mac Allister) en La Paternal y Gimnasia (Comba y Silva) empató con Huracán (Auzqui y Troanzo) 2 a 2, en los dos encuentros jugados ayer, aparte de Racing - San Martín. Hoy se medirán: en Paraná, Patronato recibirá a Vélez (19 horas) y en Córdoba, Belgrano jugará con Tigre (21.15).