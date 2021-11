Túnez perdió 1-0 frente a Guinea Ecuatorial y se complicó el pase hacia la tercera y última fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 de la zona africana en la que, de momento, sólo tienen su billete Marruecos, Senegal y Egipto.



A esas tres selecciones, este sábado no se unieron más y los grupos B, C y D seguirán abiertos hasta la última jornada. Equipos como Camerún, Costa de Marfil, Túnez, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Cabo Verde pelearán por tres de las plazas para la fase decisiva, que se disputará a partido de ida y vuelta entre los diez clasificados finales los días 21 y 29 de marzo de 2022.



En total, sólo cinco llegarán al Mundial de Qatar y, por el camino, podría quedarse alguna selección con pedigrí. Es el caso de Túnez, que, aunque todavía lidera el grupo B con diez puntos, se dejó igualar por Guinea Ecuatorial, que, con un tanto del jugador del Murcia Pablo Ganet a seis minutos para el final se metió de lleno en la pelea.



De momento, Guinea Ecuatorial, que haría historia si alcanza su primer Mundial, no depende de sí misma por el valor de los goles frente a Túnez, que ganó 3-0 en el choque de ida.