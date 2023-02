San Lorenzo y Once Unidos de Mar del Plata abrirán este jueves el último Tour de la Liga del Vóleibol Argentina (LVA), la máxima categoría masculina, que se jugará hasta el domingo en el Microestadio de El Calafate.



San Lorenzo, que marcha noveno, se medirá con Once Unidos (octavo) desde las 11 en busca de una victoria que lo deje con chances de clasificarse a los playoffs entre los ocho de arriba. Los otros partidos de la primera jornada serán River-Policial de Formosa (a las 13); Monteros de Tucumán-UPCN de San Juan (a las 17); Obras de San Juan-Ciudad (a las 19) y Amuvoca de El Calafate-Defensores de Banfield (a las 21). Todos los partidos serán transmitidos por TyC Play.



El viernes habrá cuatro encuentros: UVT de San Juan-Gross Paracao (a las 13); San Lorenzo-UPCN (a las 16); Obras-Defensores de Banfield (a las 19) y Monteros-Ciudad (a las 22, por TyC Sports).



Partidos del sábado: Amuvoca-Policial (a las 12, por TyC Sports); Once Unidos-Paracao (a las 15); River-UVT (a las 18) y Defensores de Banfield-Monteros (a las 21).



Partidos del domingo: Obras-Policial (a las 10); River-Once Unidos (a las 12.30); San Lorenzo-Paracao (a las 15); Ciudad-UPCN (a las 18) y Amuvoca-UVT (a las 21).



Ciudad es el líder de la tabla de posiciones, mientras que UPCN de San Juan es el actual bicampeón de la Liga que organiza la Asociación de Clubes (ACLAV). Los primeros ocho equipos de la fase regular pasarán a cuartos de final.



Posiciones: Ciudad Vóley 54 puntos; Monteros de Tucumán 48; UPCN San Juan 47; Policial de Formosa 38; Gross Paracao de Entre Ríos 30; River y Defensores de Banfield 28; Once Unidos de Mar del Plata 22; San Lorenzo 17; Obras de San Juan 15; UVT de San Juan 10 y Amuvoca de El Calafate 7.