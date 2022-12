El último desafío del 2022 para los tres clubes sanjuaninos que participan de la Liga Argentina de Vóleibol, será la Copa Aclav, que se disputará desde hoy al 22 del mes en curso, en Formosa. UPCN, UVT, y Obras Sanitarias integran distintos grupos, de los cuatro, de tres equipos cada uno, en los que se disputará la fase regular del certamen. UPCN es cabeza de serie del Grupo 1, donde competirá con Defensores de Banfield y River. La UVT integra el Grupo 3, con Policial Voley (cabeza de serie) y Gross Paracao. En tanto que Obra Sanitarias, jugará con Ciudad Voley y San Lorenzo.

Una vez finalizada la etapa de grupos, los dos mejores de cada triangular avanzarán a los cuartos de final, a disputarse a partido único el lunes 19. A continuación se vendrá un día de descanso para los vencedores, para luego progresar a las semifinales del miércoles 21 y los partidos por medalla del jueves 22, que además pondrán en juego, solamente para el campeón, una plaza para el Sudamericano de Clubes de la temporada actual.

UPCN, que ya se adjudicó el primer torneo de la temporada, la Supercopa, buscará ser protagonista ahora en la Copa Aclav, que ya ganó cuatro ediciones: 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019/20 y 2020/21.

El equipo sanjuanino es el mejor posicionado en la actual Liga Nacional, se ubica tercero, con 20 puntos, cuatro más que Banfield (16) que marcha quinto, y 11 unidades más que River que se ubica noveno, con 9. En los enfrentamientos entre sí, prevaleció el equipo que dirige Fabián Armoa, que en la segunda fecha se impuso por 3-2 a River; y por 3-0 a Defensores de Banfield.

La programación de hoy será la siguiente: Once Unidos vs. AMUVOCA Vóley (Grupo 4 / 12.00). Ciudad Voley vs. San Lorenzo (G2 / 15.00). UPCN vs. Defensores de Banfield (G1 / 18.00). Policial Voley vs. UVT (G3/ 21.00).

El sábado debutará Obras Sanitarias, enfrentando a San Lorenzo, en el segundo partido de la jornada (15.00), previamente jugarán AMUVOCA con Monteros (12.00); y después, Defensores de Banfield con River (18.00) y UVT ante Gross Paracao (21.00).

El domingo Obras jugará con Ciudad (18.00) y UPCN cerrará ante River (20.00).