La improvisación y la incertidumbre que genera la Asociación de Clubes de Vóleibol Argentina

(Aclav) se cobró la baja de tres equipos para disputar la Copa Aclav, el tercer torneo que tiene la entidad que maneja la Liga de Vóleibol Argentina (la otra competencia es la Supercopa). Es que UPCN, Obras y Once Unidos resolvieron no jugar ese certamen. La fase regular de la Copa Aclav debía disputarse inicialmente desde el 23 de noviembre. Sin embargo, a pocos días del inicio no se conocía la sede donde se iba a jugar, como tampoco los días y horarios. Once Unidos fue el primero en bajarse, luego

siguió UPCN y después se sumó Obras. Aclav ayer anunció que finalmente la sede será Boca y que la

Copa se jugará el 26 y 27 de noviembre, con sólo ocho equipos. La entidad viene siendo cuestionada

no sólo por mantener el formato Tour sino por estas improvisaciones o por haber dejado afuera a CEF 5 de La Rioja, que tenía derecho de ascenso (esa plaza se la dieron a Boca, que no había jugado el torneo para subir a la LVA), entre otros.