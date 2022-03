Con una victoria categórica cerró UPCN Voley su participación en la fase regular de la Liga Argentina, cuyo cuarto tour finalizó ayer en Mar del Plata. El octacampeón venció a Monteros de Tucumán por 3 a 0 (27-25, 25-20 y 27-25) y se aseguró la tercera posición en la tabla final, jugadas las 20 fechas de la fase clasificatoria.

Si existía alguna incertidumbre por saber cuál sería la posición final, los dirigidos por Fabián Armoa las disiparon, apoyados en la justeza y potencia de Emanuel Armoa, Brian Melgarejo y Federico Pereyra, que entre los tres anotaron 45 puntos.

Monteros le hizo fuerza en distintos momentos del partido a los sanjuaninos, pero a la hora de las definiciones la categoría individual y la mayor solidez de conjunto de los hombres de UPCN marcaron la diferencia.

Anoche, al cierre de esta edición Obras Sanitarias vencía 1-0 (25-21) al puntero Ciudad de Buenos Aires, en un partido que no incidía en la clasificación final. Posteriormente, la UVT se despedía de la Liga jugando ante Once Unidos.

Así quedaron los cruces de Cuartos de final, que se jugarán desde el jueves 24 en San Juan: Ciudad (1) vs. Monteros (8); Policial (2) vs. Obras Sanitarias; UPCN (3) vs. River; y Once Unidos (4) vs. Paracao (5).