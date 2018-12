En ataque. Nicolás Lazo busca superar el bloqueo de Bolívar. El partido fue el primer clásico de la temporada, aunque en la previa habían jugado dos amistosos de preparación.

Sufrió con el saque de Bolívar y también con su ataque. UPCN San Juan Voley no pudo con la ofensiva de su rival y perdió anoche el primer clásico de la temporada, que se disputó en Buenos Aires por el cuarto weekend de la Liga de Vóleibol Argentina. Los sanjuaninos cayeron por 3 a 1, con parciales para el local de 25-15, 29-27, 24-26 y 25-21. De esta manera, Bolívar extendió su invicto y continúa como líder del certamen, a la vez que UPCN sumó su segunda caída y por primera vez en cuatro fechas no pudo sumar puntos.



Fue un intenso partido, de niveles altos de juego e individualidades destacadas. El caso del opuesto Yadrian Escobar en el ganador y de Bartman y Martín Ramos en Los Cóndores permitió ver un gran despliegue.



Bolívar apeló a un arma letal y fue su saque, toda una complicación para UPCN, especialmente en los dos primeros parciales. Desde la tercera manga logró contrarrestarlo, pero no sin dificultad.



La apertura del partido mostró a los dirigidos por Javier Weber con dominio sobre el rival, al que pudo contener desde el servicio, ya que entre aces y la presión no le permitió construir su juego. De hecho, los dos parciales se cerraron de la misma manera, con puntos de saque de Escobar.



La tercera parte no empezó mejor para UPCN, que rápidamente se encontró perdiendo por cinco puntos. Sin embargo, al promediar el parcial logró empatar y lo dio vuelta. Como clásico que se precie de tal, Bolívar igualó y el segmento se cerró con intensidad. Los sanjuaninos fueron más efectivos y con un punto clave del brasileño Guilherme Hage y luego un ace de Martín Ramos, UPCN logró descontar al ganar 26-24. Sin embargo, Bolívar volvió a la carga en el cuarto set, picó en punta y pese al intento de los sanjuaninos para descontar, el local apuró la definición y ganó 25-21.



Ahora, UPCN buscará reencontrarse con el triunfo este domingo, cuando en horario matutino (el partido comenzará a las 11) se mida ante Ciudad Voley, el cierre del weekend.

Historial

76 Partidos alcanzó ayer el duelo UPCN-Bolívar. El Celeste ganó 40 partidos y UPCN 36, todos en encuentros oficiales.