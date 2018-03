Por una más. Danijel Galic ataca ante el bloqueo de Libertad, en el último juego. UPCN quiere meterse por décimo año consecutivo en semifinales.

Un triunfo los dejará nuevamente en semifinales. UPCN San Juan Voley visitará esta noche a Libertad Burgi Voley, en Santa Fe, buscando una victoria que le otorgue la clasificación directa a la penúltima instancia de Play Off de la Liga Argentina de Clubes. Es que los sanjuaninos lideran la serie 2-0 y hoy tienen chances de cerrarla. El partido se jugará a las 21,30 y será televisado por TyC Sports.



UPCN se impuso en los partidos disputados en San Juan por cuartos de final. En ambos casos fue por 3 a 0, en los que no le dio chances a su rival, que venía de dos triunfos sobre tres partidos en el historial entre ambos.



"Creo que UPCN, en los dos partidos, sacó bien y recibió bien; y que especialmente en el segundo jugamos con mucha efectividad con el bloqueo, lo que nos facilitó la defensa. La serie no está cerrada y ellos son muy fuertes en su cancha; pero queremos cerrarla 3-0 y traer la clasificación a San Juan", dijo el punta de UPCN, Federico Gómez.



En caso de que el cruce se extienda a un cuarto partido será el sábado en Santa Fe, mientras que un eventual y decisivo quinto choque será en San Juan.





Obras espera

Obras volverá a jugar la semana que viene e intentará revertir la serie que pierde 2-0 ante Lomas Voley. Este cruce fue interrumpido ya que Lomas y Bolívar empezaron a jugar el Sudamericano y ayer debutaron con triunfos.