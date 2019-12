En ataque. El cubano Jesús Herrera, figura en el clásico, ataca ante el bloqueo de Miguel López y Dmytro Mishchuk, de UPCN. Bolívar fue contundente ante los dos equipos sanjuaninos este weekend.

Bolívar, el líder invicto que tiene la Liga de Vóleibol Argentina, ratificó su gran momento al quedarse con la victoria sobre UPCN, en el primer clásico de la temporada que protagonizaron ambos equipos. El Celeste se impuso por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-20, en juego disputado en el estadio República de Venezuela y por el quinto weekend. A su vez, Obras se recuperó de la caída el jueves justamente ante Bolívar, y superó a PSM Voley por 3-0.



Los Cóndores y Las Aguilas ofrecieron un duelo que prometía mayor paridad pero no sucedió. El opuesto cubano de Bolívar, Jesús Herrera, fue el referente en la ofensiva, mientras que no se quedó atrás el punta de UPCN, Miguel López.



El local el se mostró más sólido, tuvo más volumen de juego y fue el que tuvo regularidad en cada set. Y es que pese a los buenos inicios de parciales para ambos (especialmente en los dos primeros), al promediar cada manga el local se fue despegando. Su buen contra ataque y los errores que le dio el rival le dieron cierres cómodos.



Fue un choque en el que ambos erraron mucho en el servicio tratando de presionar; pero en el que Bolívar no tuvo en riesgo la victoria. De esta manera, el Celeste alcanzó su octavo triunfo en ocho partidos, ya le ganó a todos en la primera rueda y consolidó el liderazgo. UPCN, en tanto, sumó su quinto revés en ocho juegos y se mantiene en la zona media de la tabla.



Obras volvió al triunfo anoche en Santa Fe, en su visita a Puerto San Martín Voley. Los sanjuaninos se impusieron por 3 a 0, para llegar a su tercer festejo en la Liga y volver a sumar de a tres puntos.



Los dirigidos por Santiago Paredes ganaron con parciales de 25-20, 25-21 y 25, en un partido en el que fuero claros dominadores.



Puerto San Martín es el equipo más débil del torneo, con ocho partidos jugados y ocho perdidos, y Obras no desaprovechó la chance. José Romero tuvo una buena noche, para ser el líder de ataque de los sanjuaninos, que volvieron a la provincia con una sonrisa.

Ahora sí. Obras volvió a festejar, en este caso ante PSM Voley y de visitante. Los de calle 25 de Mayo ganaron cómodos.



Gigantes no para



Gigantes del Sur ya es escolta de Bolívar, al lograr ayer su sexta victoria en ocho partidos disputados. Ayer bajó a River, que empezó el weekend como líder y ahora quedó cuarto. El Dino se impuso por 3-1, con parciales de 25-17, 24-26, 25-22 y 25-19. A su vez, Ateneo derrotó a Monteros por 3 a 1, con parciales de 25-22, 22-25, 25-17 y 25-17.

Ahora se viene un Grand Prix

En la continuidad de la Liga saldrá a escena el primero de los llamados Grand Prix, que se jugarán en tres sedes y una de ellas será el Aldo Cantoni. Se trata de la forma que encontró la ACLAV de poder extender la Liga y hacer jugar más partidos a los equipos debido a que esta temporada sólo hay nueve participantes. Así, se vienen tres días seguidos de vóley en el Cantoni y con tres de los mejores equipos del certamen. El jueves próximo se medirán UPCN y Bolívar (a las 21), el viernes lo harán Obras y Bolívar (a las 22) y el sábado se disputará un nuevo clásico local entre UPCN y Obras (a las 22-foto).