Primer tiempo. El central ruso de UPCN, Nikita Stulenkov (12 puntos anoche) busca superar el bloqueo de Robinho. UPCN demostró que pese a que recién empieza a tomar ritmo de juego en la temporada (ayer disputó su segundo partido) se codea sin problemas con los poderosos de Brasil.

En su regreso al ruedo internacional, UPCN San Juan Voley debutó anoche en la Copa Libertadores de Vóleibol y cerca estuvo de sumar de a tres puntos. En un juego de largo aliento, los cóndores perdieron ante Funvic/Taubaté, uno de los equipos más poderosos de Brasil, tras una remontada que no les alcanzó. Fue 3 a 2 para el visitante, que se encontró con un duro rival que batalló cada pelota y eso que recién fue segundo partido de temporada; quizás con más rodaje la historia hubiese sido diferente.



Los sanjuaninos cayeron con parciales de 33-25, 25-17, 13-25, 26-24 y 10-15, en un extenso partido que se jugó en el estadio Aldo Cantoni.



La continuidad del flamante torneo, que disputó ayer en San Juan los primeros partidos en el país, tendrá hoy una nueva doble cita. Y es que mientras a la tarde abrirán Libertad-Taubaté, desde las 21 UPCN volverá a salir a la cancha cuando reciba a Sesi SP.



Fue un buen partido de los sanjuaninos, especialmente en los dos primeros sets. Una vez que se acomodó en cancha, jugó un intenso mano a mano con los brasileños, que tienen a los argentinos Nicolás Uriarte y Facundo Conte en sus filas. La definición del primer parcial fue dramática y se extendió hasta el 35-33, que fue para el visitante porque acertó un ataque y aprovechó un error del local.



UPCN salió decidido a empatar en la segunda parte y anuló a Taubaté para ganar 25-17. Sin embargo, el visitante le devolvió el haber ganado un set con amplia diferencia al imponerse 25-13.



El cuarto parcial fue mano a mano, en el que se vio todo el talento del opuesto polaco Zibi Bartman, máximo anotador de la noche con 30 puntos, para llevar a UPCN a empatar el juego y forzar el tie break.



Pero Los Cóndores no pudieron aprovechar ese envión y rápidamente el visitante, con Conte y Lucarelli inspirados, sacaron ventaja y condicionar el quinto set para imponerse 15-10.



>>Hoy, el cierre

La Copa Libertadores tendrá hoy su segunda jornada, la última que se jugará en el Cantoni. En el primer turno, a las 18, jugarán Libertad y Taubaté; mientras que a las 21 cerrará UPCN frente a Sesi. Las entradas cuestan $50 (popular) y $70 (platea Oeste) y son válidas para los dos partidos. Afiliados a UPCN con tarjeta magnéticas ingresan gratis.

Sesi SP confirmó su favoritismo

En el partido que abrió la jornada, Sesi SP venció a Libertad Burgi por 3 a 0, por lo que no hubo sorpresas y se confirmaron los pronósticos. Pese a que los santafesinos dieron pelea, el conjunto brasileño, que cuenta con varias estrellas, incluido el ex central de UPCN, Gustavao, no tuvo sobresaltos para conseguir los tres primeros puntos del certamen.



Los brasileños se impusieron con parciales de 25-19, 25-20 y 25-21. Alan, de Sesi de San Pablo, fue el máximo anotador del partido con 15 puntos, seguido por Van Dijk con 13 tantos.