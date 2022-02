Se terminó el Tour 3 de la Liga Argentina de vóleibol para el actual campeón, UPCN, y lo hizo de la mejor forma. Es que ayer sumó la cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones en la etapa disputada en la provincia de Entre Ríos. En esta ocasión su derrotado fue River, al que el gremial superó por 3-0 con parciales de 25-19, 25-17 y 25-17. De esta forma el equipo de Fabián Armoa, que hoy cumplirá con jornada libre, se ubica ahora segundo en las posiciones, solo superado por Policial que acumula 32 puntos, uno más que los escoltas: UPCN y Once Unidos. Al cierre de la edición todos podían ser superados por Ciudad, en caso que venciera a Monteros.



UPCN transita claramente el mejor momento de la temporada donde busca sumar la novena Liga.



Ahora llegará el momento de regresar a la próxima y poner la mira en el Tour 4, que marcará el cierre de la fase regular de la temporada y entonces conformar la tabla para los cruces de play off. Eso recién será a partir del 10 de marzo en Mar del Plata, teniendo Los Cóndores su estreno ante Once Unidos.



Por otro lado, Obras sumó una importante victoria apuntando a meterse en los play off al superar 3-1 a Paracao con parciales de 19-25, 20-25, 21-25 y 23-25. Los conducidos por Santiago Paredes ahora se ubican sextos con 20 puntos, dos menos que justamente su adversario del jueves.



El Tour se completará hoy con otras presentaciones de los clubes sanjuaninos. Obras, desde las 11 horas, se topará contra Gigantes del Sur; a las 17 horas, UVT (que ayer tuvo libre) hará lo propio frente a Monteros.