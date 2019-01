Largo y luchado. El partido entre sanjuaninos y neuquinos fue batallado y mostró buenos pasajes. Y en esa disputa, Gigantes anoche fue el mejor y se quedó con la victoria. Igual, UPCN se mantiene por ahora como escolta en la Liga.

No fue el inicio de año esperado para UPCN San Juan Voley. En Neuquén y ante Gigantes del Sur, el conjunto sanjuanino perdió por 3 a 2, en su primer encuentro del 2019. El partido fue válido por el octavo weekend de la Liga de Vóleibol Argentina y el local se impuso con parciales de 25-19, 18-25, 27-25, 18-25 y 15-9.

UPCN, que en la ida había ganado 3-0, anoche no pudo ante un aguerrido rival. De todas maneras, no tendrá mucho tiempo para digerir la derrota pues ahora viajará a Brasil para cerrar la fase clasificatoria de la Copa Libertadores y buscar un lugar en el Final Four.

El desarrollo del juego anoche fue intenso y luchado. Gigantes empezó mejor, para imponerse 25-19. UPCN reaccionó en la segunda parte, en la que fue clave la presión en el saque de Nikita Stulenkov. Así, empató provisoriamente: 25-18.

Los sanjuaninos entraron mejor en la tercera manga y mantuvieron a raya a un rival que jugó motivado por el aliento de su gente, que copó el estadio. Con buen bloqueo, se encaminó a desnivelar el juego y estuvo 24-21. Sin embargo, increíblemente Gigantes no sólo que lo empató, sino que lo dio vuelta: 27-25.

Envalentonado, los neuquinos rápidamente se colocaron 10-5 en el cuarto set. Pero fue la chispa que encendió a UPCN, que apeló a su potencia en ataque, empató en 13 y luego 25-18, para forzar al tie break.

Pero de poco sirvió. Pese a ir ganando 7-6, UPCN no tuvo un buen cierre y Gigantes le anotó 8 puntos consecutivos, para ponerse 14-7 y luego cerrarlo 15-9.





Rivales rumbo a Tokio 2020

El seleccionado argentino masculino de vóleibol tendrá como rivales a Canadá, Finlandia y China en el primer clasificatorio olímpico rumbo a los Juegos de Tokio 2020, en tanto que Las Panteras compartirán grupo con Estados Unidos, Bulgaria y Kazajistán. La Federación Internacional de Vóleibol confirmó así los grupos para los clasificatorios intercontinentales que se disputarán en agosto próximo, luego de conocerse la actualización del ranking.