De festejo. Ante PSM, los sanjuaninos de UPCN alcanzaron la sexta victoria en el torneo, la cuarta consecutiva, para seguir escalando.

En la incursión por Santa Fe de los dos equipos sanjuaninos que militan en la Liga de Vóleibol Argentina, el que mejor empezó fue UPCN. Es que Los Cóndores derrotaron a PSM Voley por 3 a 1 y de esta manera escalaron al segundo puesto de la tabla, relegando al tercer escalón a Obras, que en un partidazo cayó ante Libertad Burgi por 3 a 2, en encuentros jugados anoche por el sexto weekend. El líder, en tanto, sigue siendo Bolívar, que superó a River y estiró su invicto.



UPCN sudó más de la cuenta ante PSM Voley, el último de la tabla y que con la de anoche acumuló su octava derrota en ocho fechas. Tras un discreto primer set de UPCN, en el que con altibajos ganó 25-21, Puerto San Martín recuperó terreno y empató tras imponerse 25-20. Los sanjuaninos reaccionaron en el tercer set, pero el conjunto local no bajó los brazos y complicó hasta el final, por lo que UPCN ganó ajustadamente 25-23 tras un remate del opuesto Federico Martina.



UPCN volvió a ser el de siempre en la cuarta batería. Sin errores no forzados y un juego efectivo, le sacó rápidamente varios puntos de ventaja a su rival y se encaminó a la victoria, que terminó consumando por 25-16. Y ahora está a dos puntos de Bolívar.



Por su parte, el partido más atractivo de la fecha, Libertad y Obras no defraudaron. Santafesino y sanjuaninos protagonizaron un duelo intenso, peleado desde la primera hasta la última pelota. En el primer set, Obras se puso en ventaja al mostrarse más efectivo en un parcial que se estiró hasta el 28-26. Libertad reaccionó y con un buen ataque y mejor contra ataque y se convirtió en dominador en los dos segmentos posteriores. Fue lo mejor del local en el partido, ya que logró maniatar a los sanjuaninos y ponerse en ventaja por 25-17 y 25-18. Sin embargo, los dirigidos por Serramalera se acomodaron en la cuarta parte y en con un juego sólido, se impusieron por 25-22 y forzaron el tie break. El quinto parcial fue de punto a punto, parejo, que se definió para el local por un apretado 16-14.

En ataque. El cubano Melgarejo volvió a ser figura en Obras, que batalló ante Libertad pero no pudo sumar todos los puntos en juego. Igual, sigue prendido.

La última fecha



La última fecha del 2018 se jugará mañana y Obras visitará a PSM desde las 21,30; mientras que UPCN enfrentará a Libertad Burgi a las 21. A su vez, Bolívar se medirá ante Untref, mientras que River recibirá a Ciudad Voley.