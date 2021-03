Triunfar sin peligro es vencer sin gloria. Eso es lo que hizo anoche UPCN al derrotar 3-2 a Ciudad Voley en el primero de los partidos de la serie final de la Liga Argentina de Vóleibol 2021. Los Cóndores ganaron con parciales de 26-24, 18-25, 23-25, 25-15 y 15-8 en intensas y, por momentos, dramáticas, 2 horas 12 minutos de juego.

No se levanta quien puede, sino quien quiere y anoche, vaya si no lo quería UPCN que en un momento dado estaba perdiendo 2-1 contra un rival tan entusiasta como efectivo que lo complicó con los bloqueos y lo llevó contra las cuerdas pero cometió un error... No lo noqueó.

A los campeones cuando se los tiene groggy hay que noquearlos, reza un viejo axioma del boxeo que aplica para este partido que abrió anoche la serie decisiva. Sacudiéndose el polvo y apretando los dientes con el esfuerzo de todos y la efectividad de Leozao y el pibe Manuel Armoa cachetearon, primero a Ciudad con un categórico triunfo por diez puntos en el cuarto set. Y luego lo liquidaron sin darle chances de recuperación en un tie-break que dominaron de principio a final. De un 6-1 inicial se pasó a un 12-7 parcial y un 15-8 parcial que no da lugar para interrogantes.

El segundo choque va mañana por la mañana

Mañana a las 11, en el mismo escenario, se disputará el segundo partido de la serie final, irá en vivo y en directo por la señal de TyC Sports. La serie se trasladará a Buenos Aires. El tercer encuentro se jugará el el jueves 1 de abril y, de ser necesario, el condicional cuarto partido mantendrá sede para jugarse el sábado 3. En caso de empate, todo se definirá el jueves 8 de regreso en San Juan, en el que sería el quinto y último choque de la serie.